Viral: Repite rutina de su hija porrista desde gradas para apoyarla

A través de Twitter, una persona que presenció el enternecedor momento lo compartió en Twitter donde recibió millones de reproducciones.

Scott Willard, la persona que compartió el video, aseguró que el hombre es el 'porrista del año', en lo que coincidieron las miles de personas que comentaron.

Hekili Holland, el padre, aseguró que siempre intenta aprenderse las coreografías de su hija durante toda la temporada para animar desde las gradas.

This guy right here needs to go viral. By far CHEER DAD OF THE YEAR!!!!!! This dude rocks!!!! GO YORK FALCONS!!!! #cheerdad pic.twitter.com/1axK8y4mHn