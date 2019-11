Las palabras tienen palabra

Existen estudios gerontológicos… espérese… geronto ¿qué? Gerontológicos, o sea, que se relacionan con la gerontología. ¿Y eso qué es? Pues es la ciencia que estudia al envejecimiento de los seres humanos y sus consecuencias. Pues en estos estudios que le digo, hay una encuesta que les hicieron a niños de segundo año de primaria.

Les preguntaron: ¿qué es un abuelo? Las respuestas fueron muy variadas y muchas de ellas divertidas e ingeniosas. ¿Qué es un abuelo? “Un abuelo es una abuela, pero hombre”, contesta uno de estos chavitos. Otro dijo que: “las abuelas son unas señoras bien gordas” y algún otro dio una definición-queja que decía “Los abuelos son unos que siempre están diciendo apúrate”.

“Los abuelos son gente que no tiene nada qué hacer, sólo están ocupados cuando nosotros los vamos a visitar” ésa es otra respuesta de los peques que me ha puesto a pensar, porque para el chamaco el abuelo existe sólo cuando está con él. Cuando no ocurre eso, cuando los nietos no los visitan, los abuelos se quedan congelados como momias, esperando a que vengan los nietos a “desencantarlos”, tomando el verbo “desencantar” según las reglas del encantador juego aquel de “los encantados” que tan encantados jugábamos cuando los pequeños éramos nosotros.

¿Qué es un abuelo? Pues etimológicamente la palabra se explica así: “abuelo” en latín era avus y “abuelito” era aviolus, el bisabuelo era el proavus o el abavus y el tatarabuelo en latín venía siendo el atavus, de donde surge también el adjetivo “atávico” que se refiere al que se la pasa atado a las costumbres o tendencias de sus antepasados.

También alguien ha dicho que la palabra “abuelo” puede ser una de las formas conjugacionales que le faltan al verbo “abolir” porque es un verbo defectivo. Pues no, resulta que no debe decirse “yo abuelo”, sino “yo abolo”, que es lo correcto.

En el estudio que le mencioné anteriormente, también estaba está explicación de un nieto con relación a su abuela:

“Ella vive en el aeropuerto, cuando la necesitamos vamos allá y la buscamos y cuando queremos que regrese a su casa, la volvemos a llevar a su aeropuerto”.

Me hubiera encantado tener una abuela que tuviera su propio aeropuerto.

