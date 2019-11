Imágenes que narran la urbe

Alejandro Pérez Cervantes se considera, antes que todo, un lector, un fotógrafo de historias. Fue en vísperas de sus dos décadas de vida que comenzó a publicar sus primeros textos. Diseñador gráfico de profesión, el destino le abrió las páginas de los diarios saltillenses, donde emprendió su carrera como periodista cultural.

Desde su hogar en la capital coahuilense, su voz fluye por la línea telefónica, justo después de que el jurado del XXXI Premio Nacional de Cuento y Ensayo Magdalena Mondragón le compartiera el fallo que lo condecoraba como uno de los ganadores del certamen.

Las letras que lo llevaron a tal instancia descansan en su cuento El Corazón es un Perro Perdido, un retrato textual sobre la exclusión en las ciudades.

Durante la entrevista, Alejandro se deja guiar por la poética de sus recuerdos, se detiene en aquellos primeros versos que arrojó su expresión y reanuda su andar para compartir que fue en el cajón narrativo donde estacionó su arte.

En esa esquina literaria, sus grandes influencias cobran tinta en los nombres de Roberto Bolaño, Juan Rulfo, José Revueltas, José Emlilio Pacheco, entre otros. Sin embargo, vuelve a echar la vista atrás, contempla su pasado y menciona que el personaje que lo acercó a los libros fue su hermano mayor: Armando.

“Mi hermano mayor fue también una especie de padre intelectual para mí. Armando falleció en Nochebuena del año pasado y también este texto (El Corazón es un Perro Perdido), de alguna manera, es un exorcismo de esa perdida, una continuación. Porque yo conmi hermano platicaba mucho, platicábamos mucho de libros todo el tiempo”.

Alejandro y su hermano compartían su afición por el cine, las lecturas y la vida. Se intercambiaban libros y películas, debatían sobre contenidos y charlaban sobre sus actividades. Con las hojas desnudas de su dolor, el polígrafo comparte que el fallecimiento de Armando interrumpió ese diálogo.

“De alguna manera, ese texto y mis proyectos actuales tratan de continuar ese diálogo. Eso es el peso expresivo que creo que tiene el texto, esas palabras, ese diálogo con mi hermano mayor”.

El Corazón es un Perro Perdido parte de las imágenes narrativas que Alejandro retrata por su profesión. A través de su lente, ha capturado escenas de exclusión y de precariedad. Muchos de sus relatos tienen esa tinta de realidad urbana. El también periodista define a su trabajo como una “escritura muy visual”. En sus recorridos recolecta esos paisajes y en algún punto se percata de que embonan con las preocupaciones que desprende su teclado.

“El tema central del cuento te digo que es un tema de exclusión, porque aquí en Saltillo tenemos un periférico muy grande. Y pasa algo ahorita con el desarrollo de las ciudades que están pensadas para los autos, se están sectorizando, se están dañando. Todos los días veo gente a pie que no puede pasar los periféricos.

Los trabajadores, la gente humilde, quieren atravesar estas carreteras, estas grandes vías rápidas hechas paras carros y no pueden pasar.

Tienen que usar puentes peatonales peligrosos y también existen lugares donde no hay puentes, no hay paso. Ahí hay una planificación de la ciudad que está vetando a muchos sectores de la población”.

Es a partir de esas imágenes, de esos discursos de segregación, que Alejandro comenzó a imaginar una historia abarrotada de referencias urbanas y de percepciones diarias.

“Insisto, no es una recreación literal sino que empieza a haber un juego narrativo, una invención. En ese sentido sí me plantee el texto con una fuerte inducción política en torno al temade la exclusión, de la violencia sistémica que se vive en todas las ciudades de México y me imagino que del mundo. Y también, en una parte el personaje, el narrador, está haciendo una especie de juego con el lenguaje”.