Luego de que se desplegara un enorme operativo policial, con unidades de Protección Civil y un buen número de funcionarios de la Dirección de Inspección y Verificación, quedó en evidencia la falta de experiencia y conocimiento en la aplicación de los Reglamentos Municipales de los muchachos del jefazo Antonio López, director interino de Inspección de Torreón, quien acabó amortiguando el "oso olímpico" que se aventó el autonombrado jefe de Inspectores, Benigno "El Benny" Mejía, también conocido como "El Charrito Montaperros", al solicitar todo el músculo municipal habido y por haber para clausurar un negocio de mariscos, sin contar con que terminaría recibiendo una clase gratuita de Derecho por parte del abogado del negocio, quien lo dejó en evidencia al fundamentar que no era factible la intervención de la oficina administrativa del municipio. Y es que "El Benny" y los demás sindicalizados quieren quedar bien con el director interino y a su modo fortalecerlo levantando multas a diestra y siniestra, desconociendo pequeños pero determinantes detalles como las prórrogas, notificaciones previas y otros acuerdos de ley realizados con empresarios y restauranteros.

Nuestros subagentes, disfrazados de talonario de multas, nos informan que a don Antonio le hace falta una buena asesoría para acabar de sacudirse a esos viejos lobos colmilludos, que siguen atemorizando con su férrea aplicación del reglamento con el fin de que los dueños o encargados por fin entiendan que se acercan las fiestas navideñas y, como todos, ellos necesitan ir ajustando su aguinaldo, aunque algunos envidiosos digan que el director interino aún no crea que tiene una muy buena oportunidad de brillar y dejar atrás los tiempos en los que era chofer de la familia del líder estatal del Partido Acción Nacional, Jesús de León Tello, y pueda además mostrar sus capacidades sin que los empleados sindicalizados que tiene a su cargo estén pidiendo "propinas voluntarias" a diestra y siniestra.

*****************

La tragedia sigue a la familia de los dos menores de edad que fueron atropellados hace una semana por una patrulla de la Policía de Torreón en la colonia Zaragoza Sur. Más allá de su delicado estado de salud, y de la situación legal del oficial que conducía la patrulla, quien ahora se encuentra libre y quitado de la pena, resulta que los menores viven en medio de las circunstancias más adversas que se puede uno imaginar. Los pequeños primos viven con su abuela, Rosa, quien se hace cargo de ellos y de otra hija con síndrome de Down. Los niños son criados por la abuela porque ninguno de los dos vive con sus padres. También en el caso de las mamás de los dos pequeños, hijas de doña Rosa, una sufre de un grave problema de adicción a las drogas; pero eso sí, según han denunciado varias personas cercanas a las víctimas, los papás ya están buscando asesoría legal por si llega a haber un desenlace fatal, por lo cual amigos, vecinos y otros familiares de la abuela han pedido apoyo a las autoridades estatales y municipales para que se pueda resolver legalmente la tutoría o patria potestad de los menores que están a cargo de la señora Rosa desde hace años, y dejar en la raya a unos padres que no habían mostrado mucho interés en sus hijos.

*****************

El músculo de la Cuarta Transformación cada vez se hace más presente por tierras laguneras, en especial esta semana, con "distinguidos" morenistas que acapararon los diferentes vuelos comerciales en clase turista de la Ciudad de México a Torreón; bueno, no todos, ya que el pasado fin de semana el jovenazo Antonio Attolini, el más "fifí" de los funcionarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechó su visita a la región para irse en primera clase, dejando atrás la austeridad republicana. Sin revelar detalles de su visita, se duda que el exintegrante del movimiento #YoSoy132 haya venido a ver algún tema referente a la salud, rubro que le debe competer, porque, como recordará, estimado lector, Attolini cobra como funcionario de Vinculación Internacional en el Instituto Mexicano del (in) Seguro Social. Otros de los que se hicieron presentes por estas tierras fueron senadores como Mario Delgado, Alejandro Armenta, Ricardo Monreal y Armando Guadiana. Los legisladores Delgado y Monreal aprovecharon la visita para dar un espaldarazo a la alcaldesa de la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela, y al suspirante a la alcaldía de Torreón Luis Fernando Salazar. Y ya entrados aprovecharon los reflectores para darle un raspón al "góber" de Durango, José Rosas Aispuro, por "jinetearse" las participaciones federales a los municipios, pues estas ya habían sido entregadas, sumado a la balconeada del tesorero gomezpalatino, Cuauhtémoc Estrella, quien aseguró que a ellos no les han dado los completos recursos de octubre y noviembre, pues los morenistas pusieron a cantinflear al gobernador panista, quien lo desmintió de cierta manera, porque, según don Rosas, ese es falso de toda falsedad y desde hace dos meses no le han pagado las participaciones para los Municipios, aunque tuvo que reconocer que siempre sí se les quedó a deber a los Ayuntamientos una parte del mes pasado… ¿Usted entendió?

Otro de los grupos de Morena que también tuvo reunión en tierras laguneras fue el encabezado por el senador taurino-carbonífero Armando Guadiana Tijerina. Entre sorbo y sorbo, pellizco y patada en una de las más "fifís" franquicias de café gringas, aprovechó para burlarse de las declaraciones del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, por haber presumido que la ciudad contaba con la mejor agua de México. Nuestros subagentes, disfrazados de meseros sin propina, nos comentan que no solo llamó la atención el tono en que se referían a don Jorge, sino que en el selecto grupo estaba la regidora más "azul" de Morena, Leonor Jacob, quien solo moderaba su risa ante los comentarios sobre su jefe... Perdón, su alcalde.

*****************

Quien por cierto, también anda confundida con eso de los colores de partidos es la alcaldesa panista de San Pedro, Patricia Grado, quien acudió como anfitriona al primer informe del diputado federal por Morena, Francisco Borrego. Si bien es cierto que es una estrategia electoral acudir como primera autoridad del municipio para hacer presencia en uno de los distritos más grandes del país, a doña Patricia, quien entre otras cosas ni afiliada a Acción Nacional se encuentra, apenas si la tomaron en cuenta durante el evento; ya ni porque su gente de comunicación social estuvo al servicio del diputado Borrego pudieron evitar el aviso de última hora sobre el informe, al que también acudió el senador Mario Delgado, aprovechando los viáticos. Según las lenguas viperinas, el que se ha estado moviendo mucho para conseguir el consenso necesario y ver su nombre en las boletas electorales de las próximas elecciones para la alcaldía de Torreón es el expanista Luis Fernando Salazar, quien se está volviendo una especie de enlace entre algunos legisladores estrella de Morena y La Laguna; algo que no les gusta mucho a los grupos de ese partido, que llevan trabajando muchos años al lado del presidente López Obrador, y no bajan de oportunista y aprovechado al ex 'hooligan', quien, aseguran, suma tantos frentes que en una de esas no le alcanzará el músculo financiero para defenderse de tantos enemigos políticos.