"Yo creo que es tiempo de que el Gobierno ya asuma su responsabilidad. Si quiere seguir echandome la culpa de las cosas que le tocan a él, que me la eche; pero que ya suma su responsabilidad que sepa y que recuerde que ya es presidente de la República", manifestó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sobre Andrés Manuel López Obrador.

El exmandatario panista cuestionó ¿qué más quiere para empezar a trabajar? al señalar que tiene el control del presupuesto, Fuerzas Armas, instancias y la mayoría en el Congreso.

Calderón Hinojosa estuvo de visita en Piedras Negras y a su arribo habló sobre diversos temas, entre ellos su visión sobre la situación del país, así como su preocupación por los datos económicos en los que refiere el poco crecimiento y su contratar con el incremento en la población.

"No es bueno que no haya crecimiento porque la población sigue creciendo y la población crece dos por ciento por año y la economía no crece nada, quiere decir que, se está empobreciendo en promedio un dos por ciento cada mexicano", dijo.

Refirió, por otra parte, que la seguridad se ha complicado y señaló que el Estado no debe claudicar; puntualizó que no se puede abandonar la tarea de defender a la gente y debe hacerse frente al crimen organizado.

"El presidente se refiere a mí por lo menos una a dos veces por semana y como lo he dicho, evidentemente si eso le resuelve al país un problema echándome la culpa, adelante, pero la verdad es que este Gobierno va a cumplir un año y se prometió que muchas cosas se iban a arreglar desde el primer día con el solo ejemplo del presidente y no se están arreglando", dijo Calderón Hinojosa.