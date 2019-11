Desconcierta aparición de extrañas bolas de hielo en Finlandia

Dicho fenómeno se presentó en la isla Hailouoto, ubicada en el Golfo de Botnia, en Finlandia, donde decenas de sus habitantes y turistas se reunieron para capturar en fotografías y videos el peculiar suceso.

Según comentaron especialistas del Instituto Meteorológico de Finlandia, dicho fenómeno ocurre en playas de arena poco profundas con una suave pendiente y un oleaje ligero, cuando la temperatura del aire llega por debajo de los cero grados al entrar en contacto con la del agua en punto de congelación.

Cabe destacar que un suceso similar se registró en Siberia en el 2016 y en el 2018 en la costa de Glen Arbor, en el Lago Míchigan, en Estados Unidos. Según recogen portales nacionales.

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes del inusual fenómeno.

Thousands of egg-shaped balls of ice have covered a beach in Finland, the result of a rare weather phenomenon. It occurred along the Marjaniemi beach on Hailuoto island. Photos by Risto Mattila pic.twitter.com/W01AovKZjB

There is on big snowball formed by the Nature First the small ones looked like big bird eggs but not possible in #Winter! #Hailuoto #Marjaniemi #Finland By the way, #Arctic cold, even colder than in #Rovaniemi pic.twitter.com/Kibq6Fb69i