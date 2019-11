VIDEO: Noquea a su rival con certera patada en la cabeza

El campeón filipino de Muay Thai, Robin Catalan, consiguió noquear a su rival en cuestión de segundos con una certera patada en la cabeza que le dio la victoria en el encuentro.

El suceso tuvo lugar durante su enfrentamiento contra el cubano Gustavo Balart, que se llevó a cabo este viernes en el Mall Of Asia Arena de Manila, en Filipinas, como parte de un combate preliminar de One: Masters of Fate.

Robin dominó la situación en poco tiempo gracias a una patada que conectó directo en el rostro de su contrincante, la cual resultó como un KO definitivo para Balart quien quedó inconsciente tendido en la arena.