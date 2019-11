¿Qué pasó con el personaje de Sophie en la película Joker?

Joker es una película con muchas reflexiones sociales de alguna manera libres a la interpretación. Y lo mismo sucede con varias situaciones dentro de la narrativa.

Específicamente hablando de Sophie, interpretada por la actriz Zazie Beetz, cuyo personaje es vecina de Arthur, se entiende que no todas las interacciones del protagonista con ella son ‘reales’, algunas suceden sólo en su imaginación.

Ahora Todd Phillips, director y guionista de Joker, clarifica lo que sucedió con Sophie tras su último encuentro con el personaje principal.

La última vez que se le ve, en la realidad dentro de la película, Sophie está pidiéndole a Arthur que se vaya de su departamento.

“No la mata, definitivamente. Te lo aseguro como el cineasta y guionista de la película. Nos gustó la idea de hacer que la audiencia pensara ‘wow, ¡está demasiado loco!’ Pero aún así, la mayoría de gente con la que he hablado piensa que no la mató porque entienden la idea de que [Arthur] solo mata gente que le ha hecho daño. Ella no le ha hecho nada. La mayoría entiende que, incluso siendo un villano, vivía bajo cierto código. Así que por supuesto que no mató a su vecina”, dice Phillips en una entrevista con IndieWire.

También añade que tenían planeada una escena posterior en la que Sophie aparece mirando la intervención de Arthur con Murray Franklin en la televisión. Al final decidieron no filmar la escena, porque preferían que la película fuera contada desde el punto de vista exclusivo de Arthur.

DA.