Exadicta muestra su transformación tras dejar las drogas

Jamee Valet acaba de compartir con dos imágenes el cambio que experimentó cuando dejó de consumir drogas.

La joven estadounidense publicó dos fotografías, una tomada en 2017 y la otra en 2019, revelando una comparativa de su impresionante cambio.

“Mi nombre es Jamee y soy una adicta a la heroína y metanfetamina [que se está] recuperando. Estas dos imágenes [tienen] 2 años de diferencia. La recuperación es posible", escribió la joven de 25 años y que vive en Sweet Home, en el estado de Oregón, en una publicación realizada en un grupo llamado 'The Addict's Diary' (El diario del adicto).

En declaraciones al Daily Mial, Valet confiesa que el sexo, el alcohol y las drogas eran su forma de escapar de la realidad. En aquel entonces fue arrestada 6 veces y dice que mientras estaba en la cárcel, intentó suicidarse.

Comenzó a fumar mariguana a los 13 años, luego se hizo adicta a las pastillas, como vicodina, morfina y oxicodona, y para cuando tenía 17 años consumía heroína y metanfetamina. Señala que su adicción comenzó cuando fue violada y eventualmente, cuando ya no pudo pagar por las drogas, comenzó a robar.

Los paramédicos de la prisión la salvaron del suicidio, pero terminó en coma por 2 días. "El suicidio fue el avión de escape a toda mi vida", dice. En tratamiento conoció a su novio, pero tras dos abortos, recayó en las drogas, lo que la mandó a un nuevo régimen de desintoxicación.

Ahora lleva limpia un año y acaba de terminar la secundaria. "Estoy pasando tiempo de calidad con las [personas] por las que quiero luchar y también me centro en los que son tóxicos, me hunden y me traen de vuelta a mi adicción", declaró.

