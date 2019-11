Recetas para la vida

EL SEXO ES MUCHO MÁS QUE UNA RELACIÓN FÍSICA. ES UNA CONEXIÓN EMOCIONAL QUE MEJORA Y FORTALECE LA RELACIÓN DE PAREJA. Si se quiere iniciar una relación sexual al entrar a la habitación… puede ser que sea demasiado tarde. Esto, se inicia con la primera sonrisa del día.

La mentira más grande, es insistir que el sexo es una pasión temporal que surge por la emoción de la novedad y la seducción la cual se desvanece con el tiempo la rutina y la comodidad de la relación duradera.

Más triste, cuando las personas que tienen una relación estable, piensan que el sexo se reduce a un acto pasional. Una conquista victoriosa, sólo a un placer físico e instantáneo.

Al pensar así, la gente se le olvida o nunca llega a conocer la dimensión que se crea cuando se combina la conexión emocional con una relación íntima pasional.

Cuando la pareja está emocionalmente accesible, responde a las cuestiones que los dos requieren y además se involucra con los pequeños aspectos cotidianos, el sexo, se convierte en una aventura segura, divertida que promueve la seguridad y la confianza que permite expresar los más íntimos secretos.

Para que una relación sea sexualmente emocionante y atractiva, la seducción se debe de iniciar mucho antes que cuando se llega a la cama. Los diálogos que tocan el alma, penetran al corazón y crean conexiones profundas. Estos sobrepasan la pornografía y la temperatura desenfrenada de cualquier deseo ardiente. Una relación segura emocional y físicamente, permite que la pareja aflore sus pensamientos, sienta la libertad para expresar sus deseos y acceda su vulnerabilidad, exponiéndose sin miedo a ser criticado, ni vergüenza por compartir sus debilidades.

El sexo une la relación y construye una alianza sólida entre los amantes; pero… si no hay buena comunicación, confianza, buen trato y caricias, no se puede crear un ambiente donde se dé una dicha relación íntima.

Los seres humanos estamos cubiertos de piel, este órgano es el más extenso y por lo mismo, es de lo más sensible. Cuando la piel queda expuesta a roces y caricias, se despierta el interés sexual, lo que revive el sentimiento de bienestar que hace que la persona se sienta reconocida y atendida.

Tener buen sexo, es otra herramienta para crear una experiencia de cercanía, pero no la única.

Cuando se tiene sexo sólo por tenerlo, no hay necesidad de cuidar la relación. La satisfacción es personal y egoísta. Con el tiempo, está demostrado que esto, sólo crea distancia, vacíos emocionales y deteriora la autoestima de la persona. El sexo es una expresión bella y sana, siempre y cuando exista una conexión emocional profunda. Una relación íntima segura, invita a ser espontáneo, experimental y al mismo tiempo, ofrece confianza para poder hablar de lo que sea...

Proteger y cultivar más allá del sexo, invita hacer el amor y tener una vida plena.

Creando conexión intima.

Sinceridad - honestidad personal que fomenta la comunicación.

Confianza - reconocer, respetar validar lo que es importante para la pareja.

Atenciones - detalles que fortalecen el interés que demuestra la importancia del otro.

Caricias - roces y cercanía físicas.

Tiempo - estar presente e involucrado en el momento y todos los días.

Busco crear una conexión sincera que me ayuda a fortalecer el lazo con mi pareja para poder tener una relación íntegra. Tengo la disposición para entender y aceptar los deseos íntimos de mi pareja. Entiendo que sin conexión emocional y cariño incondicional es muy difícil tener una buena relación íntima. Tengo el valor para decir lo que quiero, lo que me molesta y respondo con interés a lo que me piden.

Cuido mi relación emocional y promuevo relación sexual.

1- El buen sexo es el resultado de una relación emocionante sólida y segura. Parejas con una buena relación entienden que el sexo es una expresión más otros medios que cultivan para nutrir la relación.

2- Una relación íntegra es más que una relación sexual. Reducir la relación íntima a sólo hacer un acto sexual, es limitar el valor y las posibilidades para tener una vida plena.

3- La seguridad que crea la conexión emocional, define el tipo de tela con sexual que se tiene. La cercanía a la pareja es la que da el tono del tipo de relación íntima en la cama.

