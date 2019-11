De Inglesita

La reciente rivalidad entre Guardiola y Klopp está marcando una era. Hoy, en la Premier League ya no son igual de atractivos los “Manchester United – Chelsea” o los “Tottenham – Arsenal” y demás combinaciones entre clubes relativamente importantes que no sean el Liverpool o Manchester City. Lo que anteriormente fue, en España, una disputa tan personal como innecesaria, entre Josep y José, parece que hoy se ha establecido en el futbol británico. Eso sí, el que ‘reta’ al español ya no es portugués, sino alemán.

Esta semana enfrentan en Anfield por la fecha 12 de la Premier League. Jürgen Klopp ya tiró toda la presión: elogió a Guardiola y dijo que él es el mejor entrenador del mundo. Y sí, probablemente lo sea. Recuerda a algo, ¿no? Aquel abril del 2011, cuando en la previa de Champions Pep se refirió (en otras palabras) a Mourinho como el mejor en la sala de prensa. Sea como sea, ‘The Special One’ está inactivo, y lo poco que coincidieron en Inglaterra cada quien con su Manchester, dejó una notoria superioridad por parte de los de azul. Hoy, posiblemente no hay nadie que juegue mejor que los ‘Citizens’. Planteamiento táctico y jugadores de calidad, los tienen y de sobra. ¿Entonces por qué hoy Liverpool marcha primero en la tabla con seis puntos más que los de azul? SEGUNDO TIEMPO Hay que hacer un poco de memoria para recordar que este formato liguero de Inglaterra: Premier League, se inventó en la década de los 90. Desde entonces, el amo y señor de todas las ediciones bajo este formato ha sido el Manchester United, pero Liverpool no ha tenido suerte de alzarse con el título. La situación, cuidando sus proporciones, es equiparable a lo que en Cruz Azul añoran la liga. Es lo único que le falta a los ‘Reds’. Muchos de sus aficionados ingleses aseguran que cambiarían una Champions League por una Premier, y por más que se hayan esforzado en estos últimos años, no les ha alcanzado. Vamos, la temporada pasada fue histórica en cuanto a puntos alcanzados por el primer (Manchester City) y segundo lugar (Liverpool) y la opinión pública habló más del injusto “fracaso” de los de Klopp por no alcanzar la gloria después de esa gran temporada que incluyó una ‘Orejona’. Este tiene que ser el año de los de Anfield. Tiene que estar escrito con letras doradas en algún lado. El romanticismo no le dará otra oportunidad a la gran historia de amor que ha escrito Jürgen Klopp en Liverpool. TIEMPO EXTRA La rivalidad entre Guardiola y Klopp data del 2013, cuando en la Bundesliga ambos se enfrentaron. Pep del lado del Bayern, y Jürgen con el Dortmund. Desde entonces, se han enfrentado 17 veces: ocho victorias para el alemán, siete para el español y dos empates. Óscar Parra [email protected]