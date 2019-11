Abre la puerta Easy Way a empresas de Coahuila

El gobernador Miguel Riquelme sostuvo un encuentro con empresarios de Cincinnati, Ohio, con el fin de abordar opciones de inversión en Coahuila, con nuevos proyectos o bien expansión de operaciones, todo en la gira comercial en la se mostraron oportunidades de negocios de la entidad coahuilense.

El mandatario expuso las ventajas competitivas en las cinco regiones coahuilenses en las distintas industrias, con factores en común, como la mano de obra especializada de la más alta capacidad, profesionistas y sector académico diversificado y de primer nivel, paz y estabilidad laboral, infraestructura en vías de comunicación, la seguridad y políticas públicas comprometidas con el fortalecimiento del sector productivo para mantener el desarrollo económico.

En la reunión en las oficinas corporativas de Easy Way Products Co., destacó ante empresarios estadounidenses que esta es la fórmula con la que Coahuila mantiene el primer lugar nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) per cápita, factor fundamental para los históricos logros en materia laboral y económica, que principalmente proporcionan beneficio para las familias.

La delegación coahuilense que acompañó al gobernador Miguel Riquelme está conformada por Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía del Estado, Román Alberto Cepeda González, Secretario del Trabajo. Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y José Jorge Ramón, subsecretario de Promoción y Proyectos Estratégicos del Estado.

Entre los empresarios en la reunión de promoción comercial con la delegación de Coahuila, estuvieron Jon Randman, CEO de Easy Way Products Co., empresa que ya invierte 6.5 millones de dólares en Torreón, prevé iniciar operaciones en 2020 y que dentro de 5 años emplee a 2 mil 500 personas. También Andrew Quinn y Daniel Campos, Jefe Ejecutivo y Vicepresidente de Operaciones de ILSCO Connections, respectivamente, empresa enfocada a la industria de conectores mecánicos y de compresión.