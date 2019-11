Rafael Aguirre expondrá obra

La imagen: lienzos intervenidos, pinceles secos o empapados de pintura, cabestrillos reteniendo las paredes, pintura salpicada, tubos de óleo exprimidos, apuntes, fotografías, y un hombre deambulando entre cuatro paredes en las que se encapsula su genio. El desorden es su orden y en el que encuentra el camino siempre a la inspiración.

Rafael Aguirre es un artista lagunero al que le cubren la espalda 40 años de carrera como pintor.

Desde niño, dice, identificó su destreza que primero uso como un juego, luego como un hobby y luego ya jamás pude meter freno. Desde entonces su pincel está activado y atento al momento preciso para hacer contacto con el lienzo.

Apesar de que su familia se oponía a que fuera artista y le exigió estudiar otra carrera que nada tuvo con crear, Aguirre se aferró a su verdadera pasión.

"El plan familiar era que no hubiera artistas porque me dijeron claramente, 'son borrachos, desquiciados, desubicados, pendencieros, bohemios, unos entes que transitan por el mundo sin reglas'. Cuando me dijeron todo eso yo dije 'yo quiero ser eso' y cuando vieron el gusto en mi cara, más estrictas se pusieron las reglas", comparte.

Luego de que parte del año pasado y prácticamente todo el 2019 se sometiera sólo a producir, finalmente será el próximo 13 de noviembre que el lagunero exponga su obra "Aguirre, 40 años con el color en las manos", la cual está compuesta por 25 piezas, en donde el artista lagunero asegura se podrá ver variedad y parte de las etapas de su vida en este mundo artístico. La inauguración se realizará en punto de las 8:00 de la noche en un hotel ubicado sobre el bulevar independencia. Sobre su estilo refiere que se puede considerar "realista, con juego de color y línea que acaban a veces en lo absurdo y en lo conceptual".

Durante 4 décadas relata, que lleva registradas 4 mil 683 piezas.

"Tengo el registro de cuándo inicio una obra, cuándo la termino, dónde se expone, quién lo compra, a qué lugar va, tengo anécdotas".

Sobre ello, agrega que tiene tres años perdidos debido a un robo que sufrió. Ademas otros siete años que no realizó el ejercicio.

Lo cierto es que su obra es vasta y ha encontrado lugar en el extranjero y en otros estados del país. En ese tenor relata que cerrará el año con una exposición que se asentará en Zacates, antes inaugurará otra exposición más en Michoacán. Pero aseguró que para él "siempre es un gusto exponer en mi Comarca Lagunera".

Invita

* Inauguración de exposición: "Aguirre, 40 años con el color en las manos". * Autor: Rafael Aguirre. * Fecha: 13 de noviembre en un hotel de Torreón en punto de las 8 de la noche. *

25 piezas.