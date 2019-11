NCA: Graffiti para las tradiciones

La urbe de Gómez Palacio es considerada como una de las cunas de la cultura hip hop en México. En sus calles se ha pintado y cantado el bagaje de la expresión urbana. A finales de los noventa, varios colectivos de graffiteros comenzaron a emerger sobre el asfalto de esta ciudad duranguense. Uno de ellos es NCA (Nueva Creación de Aztlán), quienes actualmente siguen vigentes dando vida a las paredes de La Laguna.

Israel Mascorro, mejor conocido como Tuner, indica que los inicios de NCA tuvieron raíces en varias aristas. Por un lado, fue por uno de sus hermanos por quien conoció el graffiti. Por otra parte, el nombre de NCA se adoptó gracias a un artesano que en esa época visitó la Expoferia de Gómez Palacio.

"Empezamos en el graffiti, yo por ver a mi hermano y ver muchos vagones de trenes pintados. Siempre me interesó. Comenzamos a pintar, a perfeccionar la técnica".

Tuner recuerda que las pintas que se veían en Gómez Palacio en los noventa, referían más bien a otro tipo de expresiones que aún no compaginaban con el hip hop. Fue hasta mediados de la primera década del siglo XXI que observó los primeros avistamientos de un graffiti artístico.

"Veía más graffiti de barrio, nombres de barrio, el apodo de una persona. Graffiti como tal no llegué a ver en ese tiempo. Personalmente empecé a verlo hasta como en el 2005, hace como unos 17, 15 años. Fue cuando conocí el hip hop como tal […] No había tanto graffiti y por lo tanto no había tanto material como aerosoles, válvulas. Una válvula te costaba como 25 pesos y la cuidabas con toda tu vida. A comparación de hoy, hay muchos tutoriales para ver cómo se hace un carácter, cómo empezar, ver qué marcas de aerosoles utilizar (en ese momento no había tantas). Todo fue más de forma autodidácta".

Tuner también recalca que en los inicios del colectivo NCA no existían tantos espacios para el graffiti como los que hay hoy en día. Era más una práctica artística discriminada, relacionada con lo marginal.

Así, poco a poco se generó influencia entre amigos cercanos y familiares para consolidar el crew y con ello el gusto por hacer graffiti. Una característica de esta agrupación ha sido trabajar de manera organizada, realizando trabajo colaborativo y apoyándose entre compañeros, siempre con el objetivo de hacer lo que les gusta, adquiriendo y mejorando un estilo propio.

En colaboración con la dependencia de Desarrollo Social de Gómez Palacio, el crew NCA ha realizado murales en distintos puntos de la ciudad. Uno de los más interesantes es el mural pintado en la colonia Los Álamos, en alegoría al Día de Muertos. Una obra que sigue la línea de crear murales con temas sociales, tradiciones mexicanas y otros problemas como la situación ambiental.

"Nosotros pintamos una semana antes del 2 de noviembre […] Escogimos la temática, nos juntamos, realizamos un boceto previo del 70 por ciento. Ya el otro 30 por ciento se lo vamos agregando al momento: algún cambio, algún color".

En este mural todo el discurso giró a la celebración mortuoria mexicana, por tal motivo se plasmaron desde catrinas, hasta referencias aztecas y flores de cempasúchil.

Entre algunos de los artistas que integran al colectivo NCA destacan Tune, June, Ground, Bror, Dust, Mag, Azut, Kops, Dracko y Dato.