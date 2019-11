Analizan baja en cobros de tiempos oficiales

A petición de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer una propuesta para reducir los tiempos oficiales que se cobran a los concesionarios de esos medios de comunicación.

"Hago el compromiso de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales. Les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto. Además, ni siquiera se requiere de una reforma legal, es un decreto, yo tengo esa facultad.

"De modo que pronto van a conocer una iniciativa que va ir en el sentido de reducir los tiempos oficiales para que ustedes tengan ese estímulo, ese apoyo por los servicios tan importantes que prestan a la sociedad mexicana", aseveró.

Al participar en la 60 Semana de la Radio y la Televisión de la CIRT, en el World Trade Center la Ciudad de México, el mandatario federal señaló que un gobierno democrático no necesita de propaganda.

Acompañado por integrantes de su gabinete, el presidente de la CIRT, José Luis Rodríguez Aguirre, y concesionarios, expuso tres razones para reducir el decreto impuesto por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968.

Primero, dijo, por la importancia que tiene la radio y la televisión para garantizar el acceso a la información de los ciudadanos.

Segundo, agregó, "un gobierno democrático no necesita de propaganda ni de muchos tiempos oficiales. ¿Para qué tanto? El principal cambio es el de mentalidad de los ciudadanos. En un régimen autoritario si necesita de la propaganda para afianzar al pueblo".

Y el tercer motivo es porque a diferencia de otros gobiernos, explicó, él tiene manera de comunicarse con la gente todos los días en las conferencias matutinas.

"No me hace falta que haya demasiado tiempo oficial (...) No hay que verlo como competencia, sino interpretar los nuevos tiempos, ahora se cuenta con las benditas redes sociales", mencionó López Obrador.

Reconoció que la Cuarta Transformación produce naturalmente desconciertos y que no deja de haber inquietudes, porque, detalló, se trata de un cambio profundo. "Que se entienda que se requiere hacer ajustes, poner en correspondencia las leyes, las normas, con la nueva realidad, con las nuevas circunstancias", precisó.

Antes, el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, José Luis Rodríguez, pidió revisar el tema de los tiempos oficiales porque fue un tributo impuesto por el abuso de poder mediante un decreto de Díaz Ordaz por la cobertura de los medios a la masacre de estudiantes de 1968.

También solicitó al Presidente revisar que la industria tiene un piso disparejo respecto a otros sectores, por la sobrerregulación y el exceso de carga tributaria que no tienen precedente: "En la Constitución se define a la radiodifusión como un servicio público gratuito al que el Estado debe garantizarle que sea prestado con calidad en beneficio del pueblo de México. Esto no sucede, ya que en definitiva contamos con un piso absolutamente disparejo".

Era de las redes. Antes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que en la era de las redes sociales "cada ciudadano es un medio de comunicación", y que sin tener la profesión de un periodista, hacen reflexión y análisis de la información por sí mismos.