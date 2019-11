Acusan fraude en elección de ombudsperson de CNDH

Los senadores del PAN encabezados por su coordinador Mauricio Kuri, así como el legislador Emilio Álvarez Icaza, denunciaron presunto fraude en la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que pedirán que se reponga el proceso.

En conferencia de prensa, expusieron que en el Pleno había 116 senadores y no 114 como se dijo al momento de dar el conteo de los votos para elegir al candidato o a la candidata para ese puesto, y debido a ello señalaron que se robaron o desaparecieron dos votos.

Además los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) mostraron un video de la votación y con lista en mano de cada uno de los senadores que emitió su sufragio demostraron que pasaron a depositar su voto en la urna 116.

Es decir, con 114 senadores presentes se lograron apenas los 76 votos de la mayoría calificada como lo exige la Constitución; sin embargo, como son 116 senadores los que se muestran en el video que estaban presentes ya no se alcanza la mayoría calificada, porque Piedra Ibarra hubiera tenido que lograr 78.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que es una vergüenza que sucedan cosas así en el Senado, por lo que anunció diversas acciones. Pedirán que se anule el proceso y se reponga, y se investigue cómo fue que dos votos se "perdieron" o no se contaron.

Además se denunciará primero ante las autoridades de gobierno del Senado, como la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, y se hará la denuncia penal ante la Fiscalía que corresponda, incluso acudirán a instancias internacionales.

La legisladora dijo que el delito que se denunciaría por la vía penal sería por ejercicio ilícito del poder público y por fraude en la elección; además detalló que son 116 boletas emitidas en la urna y la Mesa Directiva solamente da cuenta de 76, más 24, más ocho, más seis abstenciones, lo que da 114. "Hay una diferencia de dos boletas que hace trascedente la votación".

"¡Es una vergüenza! Es una muestra de que este país sí puede estar peor; es una vergüenza para la Mesa Directiva de este Senado", recalcó en la conferencia con medios.

A su vez Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, pidió a la Mesa Directiva que resguarde la integridad de los videos no sólo del Canal del Congreso sino del circuito cerrado, pues ahí se evidencia el fraude.

Por su parte el panista Damián Zepeda reiteró que lo primero que harán es pedir que se anule la votación, que se reponga el procedimiento, que se exhiban y protejan todos los videos, abrir una investigación interna y de ella derive una denuncia política, administrativa y penal para los responsables de la planeación y ejecución de ese fraude.

"El llamado a los senadores de Morena es a que no encubran este fraude, pues no creo que muchos de ellos hayan formado parte, pero que no protejan. Es innegable que hubo fraude", subrayó.

"A Rosario Piedra Ibarra que con dignidad no acepte, porque no logró los votos, cualquier persona honesta lo que hace es pedir que se investigue primero", apuntó.