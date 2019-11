VIRAL: Así duermen los astronautas en el espacio

El material que fue compartido recientemente en Twitter por el periodista de la cadena de noticias BBC, Lewis Vaughan Jones, muestra a la tripulación de la nave espacial dormir dentro de bolsas mientras permanecen suspendidos debido a la ausencia de la gravedad.

Tal como se aprecia en las imágenes, las bolsas de dormir se encuentran sujetadas por cinturones, una medida de seguridad para que los astronautas no choquen con objetos que están dentro de la nave.

Cabe destacar que dicho clip había salido a la luz desde hace algunos años, sin embargo, se viralizó hace unos días en redes sociales después de que Jones lo compartiera. Según recogen medios nacionales.

"Nunca había visto astronautas durmiendo en el espacio antes. Es mucho más espeluznante de lo que imaginaba", agregó el periodista en su publicación.

Internautas resaltan que la escena parece sacada de una película de terror, debido a que califican las imágenes como 'perturbadoras'.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti