'Mi hijo debería ser eliminado', dice padre del atacante de turistas mexicanos en Jordania

El padre del joven que apuñaló durante este miércoles a visitantes y trabajadores en las ruinas romanas de Gerasa, en Jordania, declaró a medios internacionales que está de acuerdo con que su hijo reciba la pena máxima como consecuencia de sus acciones.

El responsable del ataque a los tres turistas mexicanos, fue identificado como Mustafa Abouruis, de 22 años, quien agredió a las víctimas con ayuda de un arma blanca.

Tras su detención por parte de las autoridades, su padre Mahmoud Abu Touaima, de 56 años, dijo a medios locales jordanos que su hijo debía de ser ejecutado.

"Mi hijo era un perdedor y su mente estaba perturbada, pero le daba miedo hasta matar a un pollito. Me sorprende que haya hecho esto. Cualquiera que comete tales actos debería ser colgado, asesinado, eliminado. Yo lo estrangularía porque nadie debe hacer eso. Somos gente pacífica y no queremos problemas. Tengo tres hijos, no cuatro", agregó el hombre en su declaración.

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que tres ciudadanos mexicanos resultaron heridos durante un apuñalamiento masivo en Jordania. El agresor fue detenido.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, las víctimas del ataque se encuentran hospitalizadas, entre ellas los turistas mexicanos identificados como Jorge, su esposa Mónica y la madre de esta última, Luz María, quienes habrían viajado el pasado 31 de octubre a Oriente Medio.

Con material e información cortesía de Noticieros Televisa.