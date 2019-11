Transporte de personal se hunde en avenida Progreso de Piedras Negras

Durante la mañana de este jueves se registró el hundimiento de un camión de transporte de personal, al transitar sobre la avenida Progreso, con aproximadamente 50 trabajadores de la empresa Rassini, quienes resultaron ilesos y fueron transportados a su centro de trabajo en otra unidad.

"Al circular por la calle Progreso, pues estaba un bache, no era un pozo grande, pero no tenía señalamiento ni nada. Al pasar por allí cayó la llanta delantera, paso como si hubiera sido un bache, al llegar a la parte trasera se hundió de golpe, afortunadamente la gente salió bien, no hubo ningún lesionado", relato Anacleto Espinoza Cervantes, conductor del camión.