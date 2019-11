Fotografían a leona con un ojo que parece de cristal

El encuentro se dio en la reserva de caza Shamwari de Sudáfrica, informa el Daily Mail. El felino a su vez es apodado ‘Ojo azul'.

Fue Sarsha Rinkovec, que vive en Melbourne, Australia, quien se topó con la leona y quedó sorprendido por la inusual imagen que tenía frente.

A su vez, los guardabosques aseguran que aunque la leona sea tuerta, esto no afecta a su caza.

Lioness is left with a startling blue eye after a fight with a warthog https://t.co/EfKdW8Rvf0 pic.twitter.com/slgWhuZC4a