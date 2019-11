Toma el control de forma remota del vehículo de su exnovia

En Hobart, Australia, un hombre se ha declarado culpable de tomar el control, de manera remota, del vehículo de su exnovia.

A principios de 2019 este mecánico de profesión comenzó a salir con una joven, pero seis meses después la relación terminó. Entonces él descargó un software que le permitió controlar el vehículo a distancia.

El culpable había ayudado a la víctima a comprar un Land Rover, así que tuvo acceso al VIN (número de identificación único) del vehículo.

Con el software descargado y el VIN, pudo configurar la aplicación del automóvil, que tenía una opción de acceso remoto, que le permitía apagarlo, encenderlo o monitorear sus movimientos a placer.

“Lo que hizo es despreciable y todavía estoy tratando de aceptar el alcance de la violación y el trauma que he experimentado. Estaba en estado de shock y temía por mi vida cuando me di cuenta de que me estaba acosando y tenía el control de mi auto”, dijo la víctima, reporta la cadena de noticias de la ABC.

La mujer se dio cuenta de lo que sucedía cuando, tras perder su teléfono, se conectó a internet para rastrearlo; entonces descubrió correos electrónicos que mostraban que su ex había estado recopilando datos sobre su paradero.

DA.