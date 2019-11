El Espacio de Cerpa

El jueves anterior, habíamos mencionado de que la NFL, sólo la estaban cazando cuatro organizaciones siendo, una de ellas, la escuadra de los 49’ers y que, como iban las cosas, no tendrían problema en el desierto cuando arrancaron la semana nueve al chocar con los Cardenales y después de que batallaron para mantenerse invictos, entonces el paquete se lo dejaron a los campeones que al igual presagiamos, tendrían ahora su prueba real cuando visitarían Baltimore en el partido estelar del domingo por la noche pero Lamar Jackson y los Cuervos, nos han enseñado, de que los Patriotas, no son imparables y que los lastimaron para decirnos de que no son máquinas y en el cual, parece que también, acaban de abrir el camino por la carrera al Súper Tazón LIV.

Y lo que son las cosas ya que, precisamente en esta décima semana de actividades donde los Cargadores que parece que se fueron con los brujos de Catemaco porque se veían como víctimas seguras cuando recibieron a los Empacadores del cual la escuadra de Green Bay son de los cuatro equipos que estaban asaltado la liga, inicien las hostilidades cuando visiten a mis pobres Malosos en Oakland, ahora a una de las escuadras que les tocan descanso este fin de semana, es a Nueva Inglaterra que les vendrá como anillo al dedo después de la sacudida que les dio la gente de John Harbaugh. Y debido a que San Francisco se mantiene con marca perfecta, el partido que más llama la atención y hasta parece que se pusieron de acuerdo, es el que cerrará la semana el próximo lunes por la noche cuando los Halcones Marinos, visiten el Estadio Levi´s para chocar con los 49´ers y que como están las cosas de que cada vez esto se muestra impredecible, será un pronóstico reservado donde lo más atractivo, es el duelo de Richard Sherman contra sus antiguos compañeros aunque ya sabemos de que por el lado de la ofensiva de la escuadra de la bahía, Jimmy Garoppolo se vio como el mariscal que anhela Kyle Shanahan en el juego contra Arizona y que la pregunta que se hacen todos los seguidores de este equipo que marcó una dinastía en los años 80´s (incluido Beto Ruiz) ¿Qué pasará si su pasador de 28 años da el salto? Nueva Orleáns se puso a descansar en la semana 9 con una racha ganadora de seis juegos confirmando de que tienen uno de los equipos más profundos de la liga donde la prueba más contundente, fue en el mariscal de campo donde Drew Brees, se mantuvo en el hule por una lesión y Teddy Bridgewater, los condujo a un 5-0 cuando fue requerido y para que no quedara alguna duda, también lo percatamos en Latavius Murray quién entró al quite reemplazando a un golpeado Alvin Kamara acumulando cuatro touchdowns totales y 221 yardas por tierra en las semanas 7 y 8 siendo el segundo total más alto en la temporada durante en ese lapso y en donde su fortaleza, se encuentra en la línea ofensiva con Terron Armstead, Ryan Ramczyk, Andrus Peat, Larry Warford y el centro novato Erik McCoy convirtiéndose, en un muro de confiabilidad y que este domingo al mediodía, no sabemos cuánto aguantaran los Falcons cuando visiten el Superdomo. Los Carneros visitan Pittsburgh en otro duelo con tintes de atracción y cuando parecía que los Acereros se estaban despidiendo de la temporada, de repente comienzan a presentarse como un equipo que empieza a resurgir y con leves posibilidades de jugar en enero próximo. Rodolfo Cerpa Robles [email protected]