Analizan osamenta hallada en Castaños

Luego de que se diera a conocer que una osamenta de un menor fue localizada en Castaños, Coahuila, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hasta el momento no se han generado los estudios genéticos para dar con la identidad de ésta, no obstante, estiman que en diez días se tenga un resultado preliminar.

En relación a que si ésta pertenece a una adolescente que fue reportada como extraviada en el municipio de Castaños, Gerardo Márquez, fiscal de la dependencia, expuso que hasta el momento esto no ha sido establecido.

"Están generándose los estudios de genética, supongo que tendremos algo preliminar en diez días, no hay nada establecido de que sea ella. No podemos aventurarnos y ninguna opinión hasta que no hagamos este cruce", dijo.

Por otro lado, en relación a la localización de un joven extraviado en Monclova, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el fiscal Gerardo Márquez informó que hasta el momento siguen sin dar con su paradero.

"Nosotros no tenemos información todavía, no hemos sido notificados por la fiscalía de Nuevo León, solo estamos haciendo acompañamiento con la familia y estaremos al pendiente", dijo.

Fue el pasado dos de noviembre que la osamenta de un cráneo fue localizada en la colonia Emiliano Zapata en Castaños, Coahuila.

Trascendió que ésta podría pertenecer a la menor de 14 años de edad de nombre Elda, quien fue reportada como desaparecida el pasado cinco de octubre, sin embargo, la versión sigue sin ser confirmada por autoridades.