Da su mirada de Francisco J. Múgica

Aterrizando de la plataforma en donde brindó una charla sobre su compendio titulado Francisco J. Múgica. El presidente que no tuvimos, dentro de las actividades de la primera Feria del Libro Región Laguna, la doctora en Historia por la UNAM, Anna Ribera Carbó dio su mirada sobre este personaje del que poco se habla, pero que representa una figura política emblemática en la historia mexicana.

El libro es el recuento de la vida del político y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana, desde sus inicios hasta el auge de Lázaro Cárdenas, y que terminó su vida en la oposición izquierdista al nuevo régimen del PRI, al lado del general Miguel Henríquez.

Su autora, relata que comenzó a estudiar la vida de Múgica cuando en un seminario analizaron documentos históricos tales como cartas, diarios, memorias y papeles personales,

"Múgica escribió unos apuntes a lo largo de toda su vida con mucha irregularidad. Hay épocas en las que escribe mucho, otras en las que prácticamente no escribe. Entonces hice una edición de esos apuntes que publicó el Conaculta, hace ya 20 años, y leyendo estos apuntes me interesó ver los otros apuntes de Múgica y así entré en su archivo personal y de eso derivó esta biografía política en forma".

Entre letras de documentos gastados, Ribera Carbó se iba maravillando de este personaje de quien admira su integridad política. "Es un hombre que mantiene una postura política muy radical desde el principio y que la conserva hasta el final de su vida y eso es raro. Él mismo lo dice en algún momento de que hay gente que se va haciendo conservadora conforme se hace mayor y el dice 'yo no, yo me mantengo sin claudicar en lo que creo'. Y esto es algo que mí me resulta muy interesante, porque me parece muy triste que la gente mayor abandone posturas criticas respecto a su realidad cuando esa realidad sigue siendo terrible, entonces eso es algo que me parece muy fascinante de Múgica".

Así mismo el libro contiene datos sobre la relación que Múgica tuvo con Lázaro Cárdenas. "Yo creo que esta relación Múgica-Cárdenas es una de las grandes relaciones en la historia de la política mexicana", reflexiona Ana Ribera, que ante la mala imagen que tienen los políticos actualmente, expresa que bien valdría la pena retomar la bandera de usar a la política como herramienta al servicio para los demás, tal como fue la columna vertebral del discurso y la acción del hombre que protagoniza su libro. "Lamentablemente en los últimos años, México ha vivido a la deriva donde la política se ha visto como una vía de mejora individual de quien ejerce esas funciones y que la ejecución del ejercicio de la política pues la ha desacreditado, pero debemos recuperar el trabajo de la política como un trabajo de servicio y Múgica en eso es un ejemplo, porque él no se enriqueció en la ocupación de los puestos públicos que ejerció".