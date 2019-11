Nos mintieron, dicen padres de niños con cáncer; amagan con cerrar Senado

Omar Hernández y Luis Fernando Reyes, padres de niños enfermos de cáncer beneficiarios del Seguro Popular, advirtieron que de ser necesario cerrarán el Senado con el fin de ser escuchados para que en la reforma a la Ley de Salud se garanticen los tratamientos de quimioterapia para sus hijos.

Entrevistados en el marco de una reunión privada que tuvieron en las instalaciones del Senado, donde sólo estuvo el secretario técnico de la Comisión de Salud, los afectados plantearon sus dudas y demandas para garantizar la atención médica en las reformas con las que desaparece el Seguro popular y crean el Instituto de Salud para el Bienestar.

"Para que realmente nos escuche la comisión vamos a estar mañana (jueves) aquí en el Senado, si es posible hasta cerrar el Senado... Ahorita venimos pocos, venimos como 20 padres del Hospital Infantil Federico Gómez".

"Somos como 600 padres, pero no estamos hablando ya del puro Hospital Infantil, estamos hablando por todos los niños de México. Veremos de qué forma vamos actuar para que seamos escuchados", afirmó.

Tras considerar una grosería el hecho de que los senadores no estuvieran presentes, Omar Hernández salió de la reunión junto con Reyes, y aclaró que no están en contra de que se apruebe la minuta que enviaron los diputados de las reformas y adiciones a las leyes General de Salud y la de los Institutos de Salud Pública (Insabi), sino que no los escuchen para plantearles sus peticiones.

"Estamos en la reunión, hay un descontento como padres de familia, no está el presidente de la Comisión, está el Secretario Técnico. Ya nos mintieron en la mañana que no se iba a aprobar el dictamen de la minuta del Insabi, y ya se aprobó; mañana (jueves) pienso que la van a subir al Pleno".

"Es una grosería, porque ellos en primera nos cambiaron la fecha de la reunión, que era para mañana (jueves) para hoy (miércoles), y ahora que ya llegamos pues no va a estar el presidente, el senador Miguel Ángel Navarro (Morena). Es una grosería lo que están haciendo”, expuso.

Apuntó que entre sus demandas también piden la solución urgente de que les den el medicamento para las quimioterapias, pues ya va una semana que no cuentan con ciclofosfamida, y del metotrexato les han dicho que nada más hay hasta diciembre, por eso consideró urgente que se vea este tema para que no se retrasen los tratamientos.

Omar Hernández explicó que lo que les preocupa son los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos, 40 mil millones de pesos, que es lo que les garantizaba, a través del Seguro Popular, la atención y tratamientos de los menores con cáncer.

Añadió que este apoyo es indispensable para los padres, pues en su mayoría son familias de escasos recursos, y hay quimioterapias que van desde nueve mil, 30 mil, 60 mil pesos y hasta un millón de pesos, y ese Gasto Catastrófico es lo que les cubre el Seguro Popular, por eso quieren esa garantía escrita en la ley.

“No venimos en contra de que se apruebe la ley, sólo que le pongan un artículo que diga que se les garantiza jurídicamente que se les va a seguir cubriendo, es nada más lo que pedimos, que lo pongan en la letra para que el día de mañana no se quede en palabra”, resaltó.

Por su parte, Luis Fernando Reyes señaló que su hijo, quien padece retinoblastoma bilateral (tumores en la retina), fue de los perjudicados por el desabasto de medicamentos, pues dejó de recibir cuatro sesiones de quimioterapia y las postergaron, porque no pudieron pagar el medicamento de filgrastim que necesita, porque cada unidad cuesta 16 mil pesos y requiere 10 unidades cada 20 días.

Añadió que la falta del medicamento retrasó su recuperación, pues pudo haber logrado la total y estar ya en su casa, pero ahora sólo tiene un 30 por ciento de posibilidades de vida y hay riesgo de que le extirpen sus ojos, y con riesgo de que el cáncer le regrese en 10 años. “Todo esto a raíz del desabasto que se ha dado”.