Atiende rey de Jordania apuñalamientos a turistas en Jerash

Una víctima mexicana del apuñalamiento contra ocho personas en el sitio arqueológico jordano de Jerash se encuentra en estado grave y fue operada por el ministro de Salud de Jordania, Saad Fayez Jareb, informó este miércoles el Gobierno de México.

"El ministro de Salud encabezó la intervención quirúrgica a las dos personas que tienen heridas más graves, una en situación delicada", explicó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en rueda de prensa en el Palacio Nacional.

En un mensaje en Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el ministro jordano "es uno de los mejores" doctores de ese país.

Ebrard confirmó que una persona, que ya se encuentra detenida, acuchilló a tres turistas mexicanos -dos mujeres y un hombre- durante una visita guiada a este sitio arqueológico ubicado a unos 30 kilómetros de Ammán.

En el ataque también fueron heridos una turista suiza, además de un guía, dos guardias de seguridad y un conductor de autobús.

"El individuo que perpetró este ataque está detenido. No hay motivo que explique por qué hizo esto. No sabemos si era un robo, si es un tipo desequilibrado, no lo sabemos. Pero ya está detenido", expresó Ebrard.

Asimismo, explicó que el embajador de México en Jordania, Roberto Rodríguez Hernández, se encuentra en el hospital con la madre de la víctima que sufre "una mayor afectación".

"Establecimos contacto directamente con los más altos niveles del Gobierno de Jordania. El propio rey está pendiente", aseveró el canciller mexicano, quien dijo que en el Ejecutivo jordano "están preocupados por este lamentable hecho".

En un video difundido en las redes sociales se puede ver a una mujer tendida en el suelo boca abajo con una herida en la espalda, mientras que otro hombre aparece sentado con la camisa empapada en sangre, y hay muchas manchas de sangre alrededor de ellos, además de un gran revuelo.

Jerash es uno de los lugares turísticos más visitados de Jordania y en el complejo histórico existen varios monumentos y restos arqueológicos que datan de la época romana.

Los visitantes que acudieron a Jordania en los primeros 9 meses de 2019 aumentaron un 7 % respecto al mismo periodo del año anterior y superaron los 4 millones de personas, de acuerdo a los últimos datos oficiales.