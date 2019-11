Portero del Chelsea anota un autogol con su rostro y desata burlas

El partido que se llevó a cabo el martes en el estadio Stamford Bridge en Londres, Inglaterra, finalizó con un marcador 4-4, sin embargo, el equipo local vivió el curioso momento durante la primer media hora del encuentro cuando Arrizabalaga intentó bloquear el tiro libre del holandés Hakim Ziyech.

El balón rebotó en la esquina de la parte izquierda de la portería, momento en el que Kepa intentó intervenir para detenerlo, pero terminó por meterlo dentro de la cancha con su rostro.

Dicha escena desató risas entre el público de redes sociales, incluyendo al jugador belga y compañero de Kepa, Michy Batshuay, quien comentó en su cuenta de Twitter: 'Bienvenido al club de los memes'.

El GOLAZO de Hakim Ziyech. Con ayuda de Kepa, pero no hay que dejar de lado la calidad que tiene en su pie izquierdo. Jugadorazo pic.twitter.com/vrIijFv3QD

Welcome to the memes club bro @kepa_46 https://t.co/MoMTzweWQC