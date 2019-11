Recuerdos del ayer

C omo “reguero de pólvora’’ circuló la mañana de este lunes la noticia del sensible fallecimiento de José Zamora Cachú, mejor conocido como “La Caica’’ Zamora, referente histórico de los desaparecidos Diablos Blancos del Torreón tanto en Segunda como en Primera División, e integrante también del inolvidable equipo Laguna en los últimos años de su carrera profesional, retirándose con la Ola Verde en 1978. La noticia de su muerte caló hondo entre los aficionados al futbol de la Comarca, pues siempre se caracterizó por su enorme entrega en la cancha y profesionalismo. Además, de haber sido uno de los pocos futbolistas que jugó las 11 posiciones, un auténtico Guerrero de las canchas que nunca se rendía. Se iba a iniciar la temporada 1965 - 1966 cuando José “La Caica’’ Zamora llegó al equipo Torreón por gestiones del entonces gerente Federico Sagiante, quien adquirió la carta de “La Caica’’ que pertenecía al Club Zamora en la cantidad de siete mil pesos, y así pudo comprarla a su mamá una máquina de coser, la señora tejía rebozos para ayudar al mantenimiento de la familia. Al llegar al equipo Torreón nunca imaginó que en Segunda División iba a ser Campeón de goleo individual en la temporada 1967-1968 con 26 tantos y que iba a formar parte del equipo que logró el ascenso en el torneo 1968-1969, una campaña redonda, en la que Diablos Blancos fue Campeón de Liga, de Copa y Campeón de Campeones. Junto con “La Caica’’ Zamora lograron esa triple hazaña Salvador Kuri, Antonio Pasos, Juan “Casquillo’’ Reyes, Javier “Capi’’ Lima, Jesús Puente, Manuel Vilches, “La Henra’’ Ramírez, Genaro Torres, Elías “La Chuleta’’ Aguilar, Raúl Ramos y Heriberto Trigo, bajo la dirección técnica del inolvidable peruano Grimaldo González. Este equipo logró el ascenso tres partidos antes de que concluyera la temporada 1968-1969 con 50 puntos en 31 enfrentamientos. “La Caica’’ Zamora militó con los Diablos Blancos cuatro temporadas en Segunda División, de 1965 a 1969, en las cuales anotó 70 goles; en Primera División jugó cinco torneos largos, de 1969 a 1974, en los que consiguió 19 anotaciones, que sumadas dan 89, siendo uno de los máximos anotadores en la historia del equipo Torreón. Cuando la franquicia de los Diablos Blancos fue vendida al término de la temporada 1973 1974 a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, jugó con ellos la temporada 19641965, regresando a Torreón para incorporarse al equipo Laguna en la inolvidable campaña 1975-1975 al mando del técnico José Antonio Roca. Era una persona sencilla y amable, siempre dispuesto a la plática. La última vez que lo entrevisté fue el miércoles 21 de agosto del presente año, durante la conversación hicimos un recuento de los nueve años que jugó con los desaparecidos Diablos Blancos, siendo el jugador con mayor número de partidos jugados en el desaparecido equipo Torreón durante su estancia en Primera División. Nos sentábamos a platicar en la sala de su casa en boulevard Águila Nacional, mientras que en la mesa de centro colocaba los álbumes que había elaborado durante su carrera profesional con los equipos Torreón, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y el Laguna. Se sentía muy a gusto en La Laguna, en los años recientes disfrutaba de su jubilación. Recordaba con gusto desde su llegada a Torreón en 1965, cuando llegó procedente del equipo Zamora de Segunda División, en el que debutó a la edad de 18 años y militó de 1962 a 1965. Recordó con agrado el partido que jugaron cuando el Torreón estaba en Segunda División contra el Jednota Trencin, campeón de Checoslovaquia, habiendo empatado a dos goles, anotando José el primero de ellos. Recordó también el partido en el que anotó más goles en Segunda División, contra el equipo Madero en el Estadio de la Revolución, ganando el Torreón por ocho tantos a cero con cuatro anotaciones de “La Caica’’ Zamora. Se sentía satisfecho de haber sido considerado en el Once Ideal de Segunda División en la temporada 1967-1968. Estaba próximo a cumplir el dos de octubre 75 años de edad y se mostraba satisfecho con los logros obtenidos durante sus 16 años de carrera profesional. Asimismo estaba orgulloso de pertenecer a una familia de grandes futbolistas, su hermano Gilberto fue portero del equipo Zamora en Primera División y suplente de Antonio Carbajal en el Club León; su hermano Gabriel jugó de defensa central con el Zamora. Después de platicar varias horas nos despedimos, sin pensar que sería la última entrevista que me concedería. Su muerte nos sorprendió e impactó. Fue un ícono de los desaparecidos Diablos Blancos, su cuerpo fue velado en la agencia funeraria de carretera a Santa Fe y periférico Raúl López Sánchez, en donde se dieron cita sus ex compañeros del Torreón y del Laguna para darle el último adiós. José “La Caica’’ Zamora fue en vida un ejemplo de lo que debe ser el futbolista profesional, por ello será siempre recordado por los viejos aficionados al futbol. ¡Hasta el próximo miércoles!

Sergio Luis Rosas [email protected]