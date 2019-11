Prensa y políticos extranjeros tunden a AMLO por caso LeBarón

Tras reportarse el asesinato de nueve integrantes (tres mujeres y seis niños) de la familia LeBarón, quienes forman parte de una comunidad mormona con doble nacionalidad (estadounidense y mexicana) en un terreno de la sierra entre los estados de Chihuahua y Sonora.

The Washington Post obtuvo testimonios de familiares de los LeBarón, quienes le expresaron al diario que la violencia en la zona donde viven ha empeorado en los meses pasados, incluso algunos de ellos han sido amenazados.

"Dijeron que estarían bien si no viajaban de noche, todos se aseguraron que viajaran de día, pero esto sucedió a mediodía", expresó Leah Staddon, prima de una de las víctimas.

El Post señala que si bien el gobierno mexicano creó a la Guardia Nacional y la provisto a "millones" de jóvenes con becas para disuadirlos de escoger el crimen, el país se encamina a su año más mortífero con casi 26 mil personas asesinadas en los primeros nueve años del 2019.

Un analista consultado por el medio expresó que el gobierno mexicano comenzará a recibir presión por parte de la administración de Donald Trump, evangélicos y similares.

Quienes ya comenzaron a expresar críticas son los políticos republicanos, del partido de Donald Trump, como Mitt Romney, Mike Lee, Lindsey Graham y Tom Cotton.

Romney, quien tiene familiares en México, expresó que "Estados Unidos debe trabajar con oficiales mexicanos para que respondan los responsables de esta violencia sin sentido".

Lee dijo en Twitter que "espera" que el gobierno mexicano trabaje junto a ellos para llevar a los asesinos ante la justicia.

Graham consideró que "hay partes de México en las que preferiría estar en Siria".

Sen. Lindsey Graham: "There are parts of Mexico that I'd rather go to Syria than Mexico." pic.twitter.com/1NvFgqzplv

Mientras Cotton, uno de los republicanos más belicistas, señaló:

"El presidente López Obrador llegó al cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para lidiar con los cárteles iba a ser más abrazos, no balazos. Tal vez eso funcione en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real cuando tres mujeres estadounidenses y seis niños estadounidenses fueron baleados y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son más balas, y más grandes".

Acto seguido, lanzó: "Si el gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, en Estados Unidos tal vez tengamos que tomar las cosas en nuestras manos".

If the Mexican government cannot protect American citizens in Mexico, then the United States may have to take matters into our own hands. pic.twitter.com/1yH52AJBxj