'Operativo en Culiacán no debió ser', considera Durazo

El operativo de Culiacán, Sinaloa, no debió ser porque no había condiciones de inteligencia ni operativas lo suficientemente maduras para llevarlo a cabo, admitió el titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, al comparecer ante el Senado.

El secretario fue criticado por las diversas versiones que se dieron en torno al operativo del pasado 17 de octubre, en el que fue liberado Ovidio Guzmán, a las cuales calificaron como "mentiras".

La senadora panista Indira Rosales expresó que en las últimas semanas la administración federal "ha divagado, ha cometido tropiezo tras tropiezo, mentira tras mentira" en el tema de Culiacán, por ello, afirmó, se hicieron acreedores a un símbolo: un Pinocho.

Ante esto, el titular de Seguridad respondió comprometiéndose a no cambiar las versiones ni los datos que surjan de las investigaciones del caso Culiacán, pues, dijo, el país merece la verdad, y es por eso que informarán sobre los avances que haya en este tema.

"No cambiaremos las versiones ni los datos de la investigación, no nos obligan a hacerlo. La versión emitida en un principio, sobre que la Guardia Nacional había repelido una agresión, correspondió a información disponible en ese momento, pero jamás hubo dolo", indicó el funcionario federal.

Durazo Montaño hizo caso omiso a los cuestionamientos de la senadora Claudia Anaya (PRI) sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió la liberación del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, antes de abordar el vuelo hacia Oaxaca o al aterrizar.

Asimismo, sobre por qué se mintió respecto a una supuesta negociación con algunos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Al comparecer en el seno de la Comisión de Seguridad y acompañado del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, Durazo Montaño rechazó que la estrategia de seguridad no funcione, pues consideró que se requiere tiempo para madurar y dar los resultados esperados.

"La estrategia no consiste en detener capos. Esto no significa que no se vayan a detener, pero será con trabajo de inteligencia, solicitudes de extradición y de inteligencia financiera, pero no con enfrentamientos ni con derramamiento de sangre", añadió el también senador con licencia.