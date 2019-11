Ineficaces, 81.98 % de los programas sociales

A pesar del cambio de Gobierno y de la política de austeridad que implementó Andrés Manuel López Obrador, la Agencia para el Desarrollo, A. C. (Gesoc) reveló que 100 de los 122 (81.98%) programas sociales de la administración federal no están siendo efectivos, pues o no se puede medir su desempeño debido a su opacidad o no tienen la posibilidad de resolver el problema público para el que fueron creados.

Al presentar el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2019 (Indep), el cual se elabora año con año previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos en San Lázaro, el Gesoc explicó que esos 100 programas no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen, pues son una "caja negra", hay "dispersión de la política social" o tienen un "desempeño mejorable o escaso". Estos programas representaron, en asignación de recursos en materia de desarrollo social para 2019, 473 mil 762 millones de pesos (55.7% del total del presupuesto). Entre los programas sociales mejor evaluados están: Seguro de Vida para Jefas de Familia, en la posición tres del ranking; Prospera, en la siete; Seguro Popular (11), Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (15) y Programa de Empleo Temporal (41). Entre los peor evaluados están: Procuración de Justicia Laboral, Protección de los Derechos de los Consumidores, Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica, entre otros. A estos programas se le asignaron este año mil 362 millones 760 mil 665 pesos.