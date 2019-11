VIDEO: Lanzan ácido en el rostro a latino en Estados Unidos

El suceso ocurrió cuando Mahud Villalaz, la víctima, fue interceptado por un hombre de 61 años de edad para mencionarle que el lugar donde se estacionó era prohibido.

Poco después la conversación se tornó en una discusión de intolerancia racial y el hombre mayor procedió a lanzarle ácido al rostro.

Mahud sufrió quemaduras de segundo grado en su mejilla, ojo e interior de su oreja.

Afortunadamente, las autoridades se movilizaron rápido y detuvieron al culpable, quien ahora enfrenta cargos por la agresión.

#BREAKING - Video shows the moment a man was hit with battery acid. Police arrested the culprit & call it a hate crime because the victim, who is Latino, says before he was hit by the white male suspect he called him “illegal” STORY: https://t.co/WAiX44Sx9d pic.twitter.com/pb2agxS6Go