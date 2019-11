VIRAL: La épica batalla de rap de dos niñas

Dos niñas se han convertido en sensación en redes sociales, gracias a un video donde se les ve llevar a cabo una increíble batalla de rap.

El material que se ha vuelto viral en Facebook, muestra a las pequeñas frente a frente mientras ambas discuten con rimas acerca de una fiesta de cumpleaños.

"No te voy a invitar a mi cumpleaños loser", "Nunca me ha interesado, finjo ser tu amiguita para que me empieces a rapear", dicen las menores al ritmo de la música que se escucha de fondo.

El clip titulado como Mini batalla de rap, ha conseguido más de 4 mil 700 reproducciones en la red social.