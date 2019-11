Enfermera adopta a paciente para que pueda recibir trasplante

Una enfermera de Georgia, en Estados Unidos, adoptó a un joven de 27 años, Jonathan Pinkard, para poder convertirse en su tutor legal y que él pudiera recibir un trasplante de corazón.

Pinkard, que tiene autismo de alto funcionamiento, colapsó en su trabajo en agosto de 2018. Se le informó que necesitaba un trasplante de corazón, pero como no tenía un "sistema de apoyo" para recibir los cuidados necesarios antes y después de la operación, no podía entrar a la lista de espera, se explica en un video publicado por Piedmont Healthcare.

En el clip el joven cuenta que fue criado por su abuela, hasta que ella murió en 2012. En diciembre de 2018 Lori Wood, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Piedmont Newnan, que forma parte de Piedmont Healthcare, fue asignada a su caso.

“Como enfermera, fue frustrante. El paciente necesita algo pero no puede tenerlo ", dice Wood en el video.

“Creo que en algún momento Dios coloca a las personas [y] situaciones en tu vida y tienes la opción de hacer algo al respecto. Supongo que para mí no había elección: tenía una habitación, era enfermera, podía cuidarlo. Era solo algo que tenía que suceder; tuvo que venir a casa conmigo", añade la mujer de 57 años.

Fue entonces que ella decidió hacer la adopción oficial, para cuidar de Pinkard. “Ella ha cambiado una vida; ella le ha dado una vida completamente nueva. Nos hace a todos querer ser una mejor persona, un mejor cuidador", declara a su vez, Mike Roberston, el CEO de Piedmont Healthcare.

En agosto pasado Pinkard luego se mudó con Lori, una madre soltera; ya se ha sometido también al trasplante de corazón y Wood le está ayudando a aprender a vivir de manera independiente y él planea regresar a trabajar este próximo diciembre.

“Ella me trata como a una familia. Estoy muy agradecido. Si no fuera por ella, no sería la persona que soy hoy", dice Pinkard.

