Califican de 'irresponsables' recriminaciones de AMLO y Calderón

Para analistas políticos, en el nuevo enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa ha permeado la irresponsabilidad.

El politólogo Mauricio Merino deseó que ojalá ellos, como el resto de los mexicanos, pudiesen "dedicarse a los problemas que realmente importan para el país y dejar de lado la narrativa política rijosa, que no le está ayudando a nadie".

Por otro lado, Rodrigo Salazar Reyna, politólogo e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), vio en ambos un manejo irresponsable de sus palabras.

Por ejemplo, los señalamientos de Calderón hacia López Obrador de haber intentado un golpe de Estado en 2006 "no es responsable, porque él [el segundo] tiene el derecho a exigir la renuncia del presidente o a que se vuelvan a celebrar las elecciones mientras se realice de manera pacífica, que fue lo que hizo con su protesta".

Sin embargo, Salazar Reyna advirtió que si bien "Felipe Calderón se puede permitir ser irresponsable, el presidente López Obrador no, porque detenta el poder público, y en esta retórica de golpe de Estado que ha estado creando, como una maniobra no muy sutil que tiene el fin de hacer pasar a sus críticos como parte de un intento planeado para subvertir el orden constitucional, lo que está diciendo es que sus críticos están fuera de la legalidad".

En cualquier caso, considera que es deseable que se deje atrás esta discusión, "pues es una estratagema para desviar la atención de los problemas que hay en seguridad y economía.

"Esos problemas son lo que deberíamos estar discutiendo y no un golpe de Estado inventado", aseveró el académico.

Mientras tanto, para el politólogo Salvador Nava Gomar el conflicto entre el expresidente Calderón Hinojosa y el mandatario López Obrador ha escalado a niveles "entendibles" porque es conocido que son adversarios políticos, pero lo que tendría que cuidarse es que, desde su investidura, el Jefe del Ejecutivo federal debe cuidar sus respuestas y respetar derechos, entre ellos el de libre expresión.

Expresar críticas "de un ciudadano, de un periodista o de un activista político, incluso si éstas tuvieran una estrategia planeada, me parece completamente lícito si no se involucra a otras personas, sin perjudicar a otras personas", señaló el jurista y politólogo exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con Nava Gomar, en la confrontación que hay entre ambos personajes quien debe ser más cuidadoso es el presidente López Obrador debido a la posición que representa.

Por eso, "me parece que es grave la acusación hacia el hijo del expresidente Felipe Calderón [Luis Calderón], que no sé si es cierta o no, pero de serlo es imprudente por parte del muchacho, que supongo es mayor de edad; si no, habría otro problema.

"Si la recriminación no es cierta, como dicen sus padres, entonces la situación es extraordinariamente delicada, porque es una acusación personal que escala al enfrentamiento y ameritaría una disculpa del Mandatario", estimó.