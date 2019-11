Minuto Rotario

MENSAJE PRESIDENCIAL

Este año el Día de Rotary en las Naciones Unidas que celebramos en noviembre, es muy especial, porque además de recordarnos los importantes vínculos entre nuestras organizaciones, en junio de 2020 se conmemora el 75º aniversario de la firma de la Carta de la ONU.

¿Por qué celebramos este aniversario? Para Rotary es importante porque desempeñamos un papel esencial en la Conferencia de San Francisco en la cual se constituyó la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rotary publicó materiales sobre la formación de dicha entidad para preservar la paz mundial.

Además de influir en el establecimiento de la ONU, esta revista ejerció un papel protagónico en la difusión de sus ideales. Rotary informó a los socios respecto a los planes de formación de la ONU mediante numerosos artículos en The Rotarian y el folleto From Here On! (De aquí en adelante). A la hora de redactar la Carta de la ONU, Rotary fue una de las 42 organizaciones invitadas por Estados Unidos como asesores de su delegación en la Conferencia de San Francisco.

Cada organización contaba con escaños para tres representantes, y los 11 representantes de Rotary International ejercían sus funciones en forma rotativa. Entre las personas que representaban Rotary oficialmente se encontraban el secretario general, el presidente en ejercicio, varios expresidentes, y el director de The Rotarian. Asimismo, los rotarios de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica integraban las delegaciones de sus respectivas naciones.

Mantenemos una firme y duradera relación con la ONU que merece ser celebrada y apreciada. En reconocimiento a dicha relación, Rotary organizará cinco eventos especiales desde ahora hasta junio: El Día de Rotary en la ONU, en Nueva York, el 9 de noviembre; tres conferencias presidenciales el próximo año en Santiago de Chile, París y Roma, y la última celebración que tendrá lugar poco antes de la Convención de Rotary International en Honolulu.

El enfoque en la ONU durante el año venidero, además de honrar nuestro pasado, señala nuestro rumbo futuro. Existen muchas semejanzas entre la labor que realizamos en el marco de nuestras áreas de interés y el trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Aunque se trata de metas sumamente ambiciosas, nos sirven de inspiración y son similares a muchas de nuestras metas para generar cambios positivos y duraderos en el mundo. Las metas pueden lograrse pero solo con la misma dedicación a largo plazo y la tenacidad que caracterizan a Rotary. Nosotros solos no podemos suministrar agua para todos, ni eliminar el hambre ni erradicar la polio. Pero junto con colaboradores como las Naciones Unidas, seguro que podemos.

Asistan a una de nuestras cinco celebraciones de la ONU. Les proporcionaré más noticias sobre estos eventos especiales a lo largo del año.

"ROTARY CONECTA AL MUNDO".