Carlos Vela recibe el premio como MVP de la MLS

Una temporada de récords para Carlos Vela en la MLS fue más que suficiente para que el delantero mexicano de Los Ángeles FC fuera consagrado con el trofeo Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la liga.

En su segunda campaña en la MLS tras llegar procedente de la Real Sociedad de España, Vela firmó 34 goles para eclipsar el récord previo de 31 que el atacante venezolano Josef Martínez fijó el año pasado con el Atlanta United. Vela también trituró la cuenta combinada de 49 dianas y asistencias que el italiano Sebastian Giovinco impuso en 2015.

"Para mí, esto es una recompensa a todo el esfuerzo y trabajo", dijo Vela, quien anotó en 25 de los 34 partidos de su equipo en la fase regular.

Vela es el primer jugador mexicano que recibe el "MVP" desde que la liga comenzó en 1996.

"Es algo que me llena de responsabilidad y me hace querer ser el mejor y en cada momento que pase aquí dar el máximo", añadió Vela, tras recibir el trofeo durante una ceremonia en el Banc of America Stadium.

34 GOLES anotó el delantero azteca en el futbol estadounidense en la reciente campaña.

De acuerdo con la lista de votación, de la cual la AP obtuvo una copia, Vela, de 30 años, recibió el 69.61% de los votos totales, emitidos a través de un sondeo que involucró a jugadores, cuerpo técnico de los clubes y miembros de la prensa. Su contendiente más cercano, el sueco Zlatan Ibrahimovic, del Galaxy de Los Ángeles, totalizó apenas el 14.11%. Martínez obtuvo 6.97% de los votos para terminar en el tercer sitio.

Se trata del segundo premio individual de importancia que obtiene el club: Bob Bradley ganó el galardón al mejor técnico el mes pasado.

LAFC también alcanzó un récord de puntos en la temporada regular con 72, pero quedaron fuera en los playoffs la semana pasada al caer 3-1 ante los Sounders de Seattle en la final de la Conferencia del Oeste. Seattle recibirá el domingo a Toronto FC para dirimir el título de la liga.

Vela indicó que buscará revancha por la eliminación en la próxima campaña, y descartó planes de mudarse a otra liga o club.

"Quiero estar aquí, esta es mi casa, y mientras no me hagan irme a casa pronto, yo estaré aquí por mucho tiempo", comentó.