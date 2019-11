Presentará OSIJUT quinto concierto

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT) ofrecerá su quinto concierto de temporada. La cita será mañana miércoles 6 de noviembre en el Teatro Isauro Martínez (TIM), a partir de las 20:00 horas. La entrada tendrá un costo de 30 pesos.

Ethan Eager, director de la OSIJUT, afirmó que el concierto contará con la participación de dos solistas: el contrabajista Gabriel Robles y el joven percusionista Andrés Salazar.

Desde 2003, Gabriel Robles es el contrabajista principal de Camerata de Coahuila. Comenzó su educación musical con tan sólo 19 años en la Escuela Estatal de Música de Chetumal. Entre sus condecoraciones, en 2002 destaca el segundo premio del VII Concurso de Interpretación Musical, celebrado en el Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo, España.

Por su parte, Andrés Salazar es un joven virtuoso graduado en 2016 de la primera generación del Centro de Estudios Musicales de Torreón (CEMT), ahora conocido como el Instituto de Música (INMUS). Actualmente estudia percusión en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo como maestro a Juan Gabriel Hernández. Fue miembro de la OSIJUT y ha participado como músico invitado en Camerata de Coahuila o la Orquesta Sinfónica Estanislao,

"La orquesta busca hacer las dos cosas: dar una plataforma a músicos jóvenes y nuevos, donde puedan tocas como solistas, y proyectar la experiencia de músicos que ya formamos. Así que vamos a hacer las dos cosas con este programa".

El repertorio que la OSIJUT ejecutará este miércoles abordará la obra Concierto para Marimba No.1 del compositor brasileño Ney Rosauro, el Concierto para Contrabajo del compositor ruso Serguéi Kusevitski y finalmente el Vals de la Bella Durmiente, la Mazurka de El Lago de los Cisnes y Pas de deux de El Cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski.

"Ney Rosauro es un compositor brasileño contemporáneo, precisamente el autor del Concierto para Marimba No.1 que va a interpretar Andrés (Salazar). Es una obra fascinante. Creo que es el concierto más conocido, el más ejecutado. Es una obra muy accesible. Me emociona mucho. Es la marimba, que es un instrumento de origen muy folclórico y el maestro Rosauro lo mete a la sala de conciertos, como solista, y no le quita lo folclórico ni su increíble sabor, pero sí le da un marco completamente formal, académico o de concierto. No está fuera de lugar el instrumento, pero no pierde su esencia".

Sobre el Concierto para contrabajo de Serguéi Kusevitski se puede decir que fue compuesto en 1902 por este compositor ruso que tuvo origen judío y fue director de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Kusevitski es conocido por apoyar abiertamente y de manera abundante a la música contemporánea.

Por último, se interpretarán tres obras de Chaikovski extraídas de tres de sus ballets. "Chaikovski escribió muchísima música y sigue siendo muy popular. […] Es un compositor muy importante. Utiliza muy bien los colores de la orquesta. Música que yo sí la siento muy sofisticada, pero a la vez muy accesible".

A lo largo de 2019, la OSIJUT ha tenido un calendario lleno de actividades. Aunque Ethan Eager comparte que todavía faltarán otros dos conciertos para sonorizar al mes de diciembre.

"Los que siguen son el 4 de diciembre en el Teatro Nazas, con el concierto de Star Wars y el último del año será el 11 de diciembre, con la obra Ballet Coopélia de Léo Delibes en el TIM".