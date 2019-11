Susan Sykes, la mujer que puede romper un block con su busto

Una mujer estadounidense se ha convertido en una sensación entre el público gracias a que es capaz de romper fácilmente objetos con su enorme busto.

Su nombre es Susan Sykes, una modelo de 58 años, mejor conocida como 'Busty Heart', quien se gana la vida con su espectáculo que consiste en romper cosas con su pecho de talla grande como botellas, sandias, tablas, entre otros objetos.

En 2008 apareció en un programa de talentos llamado America's Got Talent, donde no tuvo mucho éxito, sin embargo, comenzó a ganar fama que le dieron participaciones en otros programas similares.

Recientemente ha aparecido enSupertalent, un show de Croacia, en el cual Sykes ha realizado uno de sus actos más aclamados por el público, romper un block.

Según comenta Susan a medios locales, desde los 16 años se dio cuenta que tenía un tamaño inusual en sus pechos, motivo que la llevó a ser víctima de bullying, pero con el tiempo supo cómo sacar provecho a su peculiaridad.

"No presto atención a los comentarios negativos. Tengo casi 60 años y me estoy concentrando en el resto de mi vida. Ayudé a construir un parque infantil en mi comunidad y apoyo a veteranos. Estuve sin hogar por un tiempo y mi talento me ha proporcionado una vida interesante", agregó la mujer en un comentario que recoge el portal The Sun.