VIDEO: Carlos Name asegura haber sido 'alzado' por demonio

En su primer historia, Carlos aparece llorando asustado por los ruidos que escucha en algunas de las habitaciones de su casa.

Luego, muestra una pintura que supuestamente alguien colocó en un estudio, música misteriosa y conversaciones que ha mantenido con una medium.

Según sus declaraciones, la medium le aconsejó grabarse mientras dormía para ver si algunas de las cosas de su habitación se movían solas, pues aseguró que los demonios son los únicos que pueden hacerlo.

Al día siguiente, Carlos compartió estar revisando la grabación y muestra algo 'escalofriante', pues aparece volando sobre su cama.

Aunque miles comentan no creer su historia, ésta continúa atrayendo miles de reproducciones y seguidores a su cuenta.

A continuación te dejamos el material:

LA NETA NO SÉ SI CREER O NO PORQUE WEY, EN SERIO QUE RARO, PERO AMIGOS... ¿USTEDES QUE PIENSAN? ES EL CARLOS NAME. pic.twitter.com/o8TJBiWGZE