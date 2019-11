Jugador finge agresión de Cristiano Ronaldo y él se burla

En un video del fragmento del momento compartido en redes, aparece Izzo siendo rozado por el brazo de CR7, por lo que decide tirarse al césped y reaccionar con mucho dolor esperando alguna sanción para la estrella del juve.

Al verlo tendido, Cristiano le sonríe y se burla de él.

La escena rápidamente se hizo viral y fue reconocida por miles de aficionados del astro portugués.

Gotta say, I have NO idea how #Izzo managed to survive this vicious nudge by #Ronaldo. I mean, look at the pain on his face as he goes down. He must be some kind of superhuman to actually be able to get back up. #Juventus #ToroJuve pic.twitter.com/atgaaCBIoq