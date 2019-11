Gorila se vuelve viral al indicar con señas que no quiere más comida

El animal que vive en un zoológico ubicado en Miami, Florida, EU, fue captado en video por un grupo de visitantes. Según se presume en una publicación de Twitter.

En el material el primate señala con sus manos hacia su estómago, mientras mueve su cabeza a los lados, indicando que no deben alimentarlo.

Dicho video ha conseguido más de 110 mil reproducciones en la red social, sorprendiendo a los usuarios con la inteligencia del gorila.

Lowland gorilla at Miami zoo uses sign language to tell someone that he's not allowed to be fed by visitors.



