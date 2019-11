Considera gobierno de Tabasco denunciar al exgobernador Arturo Núñez

De haber elementos para presentar una denuncia directa en contra del exgobernador Arturo Núñez Jiménez y sus exfuncionarios, se hará en su momento porque aún se está en tiempo por el cierre del periodo de entrega, informó el gobierno de Tabasco.

Ante el informe de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que emitió observaciones y presunto daño a la hacienda pública en el Fondo de Hidrocarburos, Prospera y el Seguro Popular, el gobernador Adán Augusto López Hernández expuso que eso compete a la federación.

Lo anterior, refirió, “porque se auditan los fondos federales participables; no es un secreto para nadie cómo dejaron el sector salud, abusaron del fondo de hidrocarburos; que de una partida transferían a otra, no había obra pública, no había servicios de salud, la educación estaba caída”.

En entrevista, dijo conocer que hay denuncias presentadas contra el ex mandatario, una por un diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se está en un periodo de integración de las carpetas de investigación.

“No hay hasta ahorita ninguna denuncia (de su gobierno) porque se está cerrando el periodo de entrega. Si hubiese elementos, desde luego la presentaríamos, contra él y contra cualquiera. Yo no descarto nada”, puntualizó.

Se prevé que en la presente semana, en el Congreso del Estado se dictaminen en comisiones y se bajen al pleno la aprobación o reprobación de las cuentas públicas del ex gobernador, Arturo Núñez Jiménez, de los poderes Legislativo y Judicial, y de los 17 ayuntamientos, correspondientes al 2018.