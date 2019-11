Hombre busca hogar para mil gallinas que compró por error

Durante el fin de semana Steve Morrow, que vive en Hamilton, Nueva Zelanda, compró accidentalmente por internet mil gallinas y ahora está desesperadamente buscándoles un hogar.

Este hombre se encontraba en la página de ventas y subastas Trade Me, que opera en el país, cuando vio un anuncio que decía que una pequeña granja en Massey, West Auckland, estaba cerrando y necesitaba estar desocupada para el lunes. “Como medida de urgencia, necesitamos mover aproximadamente 1000 gallinas”, leía el anuncio, reporta el sitio Gizmodo.

Morrow decidió hacer una oferta a lo que creía que era una sola gallina, por un dólar con 50 centavos, menos de 30 pesos, sin embargo, luego se enteró por el dueño, Matthew Blomfield, que era el ganador de la subasta, por las mil gallinas a ese precio.

“Cuando se cerró la subasta, pensé ‘esto es genial’, podría tomar tantas aves como quisiera. Pero cuando hablé con el hombre y me dijo que era por 1000 gallinas... dios santo, me quedé atónito. He leído hasta tres veces el anuncio y la redacción era confusa”, cuenta Morrow.

Ahora pide ayuda en redes sociales por ayuda para colocar las mil gallinas en alguna granja. Afortunadamente, parece que los usuarios están respondiendo con apoyo. “La reacción en las redes sociales ha sido tremenda y abrumadora. Publiqué el post porque realmente quiero que las gallinas vivan. El anuncio en la subasta fue un poco confuso pero ahora que son mías quiero que estén seguras”, añade este hombre.

