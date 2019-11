VIRAL: Cautiva niño con disfraz de pantalón

Según compartió el usuario Jeffrey Bien, su hijo de dos años pidió que lo disfrazaran como un pantalón para la noche de brujas.

"Sólo quiero que todos sepan que mi hijo de dos años insistió en ser un "pantalón" para Halloween", escribió el hombre residente de California, EU, adjuntando una fotografía del niño con su peculiar disfraz.

La imagen del pequeño ha conseguido hasta el momento más de un millón de me gusta en Twitter.

I just want everyone to know that my two-year old insisted on being “pants” for Halloween... pic.twitter.com/ONR7K4AxnY