'Inmoral', usar 'bots' para atacar a la prensa y a opositores, acusa AMLO

Luego de que se diera a conocer que de los tuits en una campaña contra la prensa en redes sociales, 26 por ciento fueron “bots”, principalmente de cuentas asociadas a Luis Calderón Zavala, Aurelio Nuño y Juan Carlos Romero Hicks, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que deben prevalecer los argumentos por encima de los insultos.

“La recomendación es que no se insulte, sino que se argumente, eso es lo más destacado, por lo general son muy buenos los argumentos, no podía ser de otra forma, los conservadores están desesperados, no tienen argumentos e insultan y usan 'robots', cosa que es inmoral”, expresó.

En conferencia de prensa, agregó que "en estos tiempos, lo que duele más es pasar la vergüenza de utilizar estos métodos, no es sólo un asunto legal es un asunto moral, cómo se están utilizan robots, cómo se contrata a personas para confrontar a opositores".

El mandatario federal dijo que de ser cierto que los “bots” están vinculados a Aurelio Nuño, extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), “sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales”; sin embargo, descartó denuncias en contra de alguien por estos “bots”.

En la mañanera, Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ofreció un reporte de redes sociales luego de las amenazas a periodistas tras la conferencia matutina del 31 de octubre.