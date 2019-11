Para Empezar

El muy cuestionado Santos Laguna de este torneo, ha cumplido con creces y callado la boca a quienes no confiábamos en este proyecto de Guillermo Almada. Para mi gusto, volviendo con lo que pensaba y señalaba a inicios de torneo, lo del técnico uruguayo era una apuesta arriesgada con un plantel al que poco a poco se había venido debilitando, no veía como el equipo albiverde pudiera sostener un buen torneo con un plantel al que en ese momento yo no le veía los planes B ni quién pudiera suplir a una figura cuando por cuestiones normales que tiene el futbol cayera lesionada.

Adrián Lozano, Hugo Rodríguez, Octavio Rivero, Eryc Castillo, son algunos nombres que sinceramente yo no tenía en el radar para darles una clasificación satisfactoria, cada uno en su lugar y en su labor han cumplido con más de lo que yo hubiera podido pensar, es por eso que hoy a falta de dos fechas, el Santos es el líder, por supuesto que también está lo de Jona Orozco, Furch, Brian Lozano, el excelente cierre de Diego Valdés que son los pilares y los referentes santistas, después la cara opuesta parecen ser los definitivos naufragios de Brian Garnica y Ayrton Preciado. Digna mención para la media de contención en donde no aparece el Gallo Vázquez (hoy lesionado) Ulises Rivas y Nando Gorriarán han cumplido sin dejar de pasar apuros en la zona clave de un equipo muy echado para adelante. Dicho lo anterior, yo pudiera pensar que quien planeó este torneo para Santos ya cumplió, hay que reconocer, para mí en el futbol hay muy pocas casualidades y este gran torneo de los guerreros no es una de ellas. Ahora viene lo más importante y la prueba de fuego para DT y jugadores: demostrar que están a la altura de un torneo distinto y de presión muy diferente que es la liguilla. Hace ya muchos años que a la afición santista no le basta con clasificarse entre los mejores ocho, no, aquí se pide el campeonato o sinceramente y cuidándome de no caer en un exceso, lo demás sabrá a poco. La exigencia de costumbre pues para este Santos de Almada, la exigencia normal para el equipo más ganador del futbol mexicano los últimos 31 años, la exigencia normal para la institución que más ha crecido en nuestra Liga MX, simplemente así es. Manye Castil @manyecastil