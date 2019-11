Huele a Borolas...

La Mañanera del jueves 30. 11. 19 resultó muy larga y desagradable por la grosera agresividad contra el presidente de algunos ¿periodistas? que gritan e interrumpen sin que se les haya dado la palabra, como en cualquier conferencia civilizada. Además salvo un muchacho muy joven, cachetón, de TV Azteca al que su mami no educó, ninguno se identifica en forma clara. Ya es hora de regular ese "diálogo circular" que se ha vuelto indispensable. Pero lo de este jueves no es libertad de expresión, es pa-ta-ne-ría . Y si al presidente no le molesta, estos tipos deben entender que están haciendo show frente a millones de televidentes no solo en el país sino en el mundo. Los televidentes no tenemos porqué soportar su grosería y tontería. Hay que explicarles que lo cortés no quita lo valiente. Están dejando a los mexicanos frente a la opinión mundial como "gañanes" . Y la Mañanera pierde interés, pues los temas se diluyen tras los exabruptos.

El malhadado jueves no se habló de un tema importantísimo que el propio AMLO comentó para su análisis : La "Entrevista" que publicó ese día La Jornada a un general que fue nombrado en alto puesto por el presidente espurio Borolas en su tiempo. Así fue el anuncio del nombramiento a cargo de haiga sigo quien haiga sido y se desplegó en mayúsculas en su momento. "Lomas de Sotelo, D.F. a 23 de septiembre 2010.- La Secretaría de la Defensa Nacional informa a la opinión pública, que por Acuerdo del C. presidente de la República C, con fecha 16 de septiembre de 2010, se designó al C. General de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa , como Subsecretario de la Defensa Nacional".

Hoy el periódico "La Jornada" le da un superespacio al general de marras:

Redacción AN / ER octubre 30, 2019

(Foto: Cuartoscuro La dicha entrevista no está firmada por un periodista chayotero ni amarillista sino por la propia redacción del diario , cuyas finanzas al parecer no son de lo mejor. Sospechoso. Significa lo dicho por el militar una revuelta dentro del Ejército contra el presidente de todos los mexicanos Y es que López Obrador ha puesto a trabajar a las Fuerzas Armadas para TODO el pueblo y no solo para una "guerra" exterior o interior" como la de Calderón, que causó 121 mil muertos según Proceso , y más según El Universal que le adjudica 300 mil.

Cosas como estas dijo en un desayuno el día 22 de octubre en La Defensa, el Gral. Carlos Gaytán Ochoa :"En México la sociedad está polarizada políticamente porque a la ideología dominante, que no mayoritaria se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años gran resentimiento, y afirmó que los frágiles contrapesos existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que propicia decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad. (...)

Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con la forma con que hoy se conduce al país".

Tiene razón el general Gaytán de Borolas. No todos los 30 millones de electores de AMLO son de izquierda. Conste que no digo " somos", porque yo lo soy desde antes que Acapulco me arruinara y se me tildaba de "riquilla".No se necesita morirse de hambre para querer que el pueblo de México reciba el tratamiento y reconocimiento que merece . Mucha gente honesta que no es de izquierda está contra el Neoliberalismo maldito y también votó por López Obrador. Ya no es blanco y negro el asunto. Se trata de ser honesto y patriota. Nada más. AMLO ha convencido a los mexicanos de la necesidad de una serie de cambios legales que por otra parte están YA en la Constitución. Más le valdría al general leer un poco más... Borolas ya no tiene remedio y debería irse a curar de varias cosillas en el bote.

Volviendo a lo de Culiacán , se publicó esta carta de un modesto soldado: " Soy un militar que se encuentra por el momento trabajando en la ciudad de Manzanillo, soy de Culiacán Sinaloa. Creo que a mucha gente le falta comprender el valor de las cosas y el miedo a perder un ser querido y la impotencia de no poder hacer nada . El día de ayer nos llega la noticia de la captura de este personaje por el cual se volvió todo esto un caos, me llama mi esposa para contarme lo que estaba sucediendo en todas las calles de Culiacán y que las cosas estaban muy feas. (...) Pero cuál fue mi sorpresa, cuando me dice que todos los departamentos (de Sedena) estaban rodeados por gente armada y que no les permitían salir y comienzan a gritar que si no soltaban a su jefe matarían a todas las personas que se encontraban dentro de las habitaciones. En ese momento pedíamos que lo dejarán en libertad con un coraje, impotencia, una rabia que no sé cómo explicar pero no me importaba nada solo que mi familia estuviera bien, es un sentimiento que solo nosotros los que lo vivimos podemos explicar.... Veo los comentarios de la gente que nos llaman cobardes o llaman cobardes al gobierno, a mí solo me queda dar gracias infinitas por haber tomado esa decisión y volver a ver a mi familia con bien"

¿Y que creen? Hasta Ciro Gómez Leyva aceptó en tuit: " Hay que reconocer que el presidente @LopezObrador_ tomó una decisión de estadista. Una decisión tremendamente polémica, pero de estadista. Ante dos premisas tan malas, pelear en desventaja o ceder, se tomó la opción menos grave".