VIDEO: Jugadores de hockey sufren impactante choque de cabezas

El suceso ocurrió el pasado sábado por la noche en Boston en el partido perteneciente a la Liga Nacional de Hockey (NHL).

Fueron Scott Sabourin y David Backes los protagonistas del accidente, el cual dejó a Sabourin tendido sobre el huelo con una lesión en el ojo y un diente roto.

Rápidamente el equipo médico ingresó a la pista y lo retiró para trasladarlo a un hospital cercano de la ciudad.

Luego de ser atendido y ser dado de alta el domingo por la mañana, el jugador envió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos por los mensajes de apoyo en redes sociales.

Super scary moment at the Garden- Scott Sabourin comes in to hit Backes, appears to go unconscious after the collision, Backes shaken up and the arena sounds like a library pic.twitter.com/5V41rh4VRD

Some good news! Scott Sabourin posted on his Instagram this morning a thank you for all the well wishes and that he hopes to be back on the ice.



Don’t look at the photo if you don’t like stitches and blood etc. pic.twitter.com/jgs2upB9lY