Día de muertos: ofrenda contra la impunidad

La elección del papel es fundamental. Los distintos colores y patrones inician un juego de contrastes. Sin embargo, lo colorido no se plasma tan solo en el papel de china, tan sensible al contacto del agua y propenso a manchar cualquier superficie. Determinar el balance exacto entre el amarillo del cempasúchil y el morado de la flor terciopelo, constituye el siguiente reto. Las velas juegan a su vez un lugar central ya que iluminan la ofrenda y las fotos de los recordados. Colores en el papel, en las flores, en las calaveritas de azúcar, colores que rememoran y celebran a las personas que fallecieron y que honramos con nuestros altares. No solo de las personas, las mascotas también hacen su aparición en muchas ofrendas, así como los platillos favoritos de todos ellos. Desde hace años una de mis tradiciones favoritas es montar la ofrenda del día de muertos. Agasajar a través del color, el olfato y la luminosidad, el recuerdo de mis seres queridos. Sin embargo, este año no he podido poner mi ofrenda. O más precisamente no he querido. Un elemento determinó mi elección, la reciente pérdida de un amigo y el peso abrumador de experimentar en carne propia que "cada muerte es el fin del mundo" (Daniela Rea, noviembre 2018).

El 30 de octubre el Inegi sacó su reporte de las defunciones registradas en 2018 en nuestro país. Aunque la mayor proporción de estas muertes (722,611) se debieron a enfermedades relacionadas con la salud, una parte considerable de las mismas fueron homicidios (36,685). Teniendo como consecuencia una conclusión brutal: en México los homicidios son la quinta causa de muerte para toda la población. Esta cifra contiene tanto homicidios intencionales como homicidios culposos, sin embargo deja de lado lo que acontece después de los mismos. Desde 2016, a final del año elaboramos en Impunidad Cero un estudio que mide la impunidad para homicidio doloso en México. Lo que en un inicio comenzó como un análisis respecto a la respuesta de las instituciones del sistema de justicia ante uno de los delitos que más nos duele, se ha convertido en un reporte sobre la ineficiencia y la injusticia en el país. De los estudios anteriores se desprende que del 2006 al 2012, independientemente de si en el país se cometieron 11,246 homicidios dolosos (como en el 2005) o 22,852 (como en el 2011), la respuesta ante estos crímenes estaba topada, con tan solo alrededor de 4,300 sentencias condenatorias por año para este delito. Sin embargo, conforme pasan los años y actualizamos el estudio, vemos que la tendencia de impunidad para el homicidio doloso va al alza en todo el país. Con una mayor cantidad de homicidios dolosos que ocurren y una menor cantidad de sentencias condenatorias para este delito, tenemos una impunidad de 89.5% para este delito. En breve lanzaremos la situación de cada estado para la impunidad respecto a los 33,341 homicidios dolosos que acontecieron en 2018. No concibo mayor ofrenda al dolor que traemos a cuesta como país, que analizar la cantidad de peritos que tenemos, los modelos de investigación exitosos, la manera en que los elementos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia se articulan para lograr investigaciones sólidas en las que se dé con los responsables de estos homicidios. Lo que esconden estas cifras de violencia y de impunidad no son datos alarmantes, son tragedias personales que perviven hasta nuestros días. Personas que año con año deciden quizá no poner altares para sus familiares por el dolor que su muerte conlleva. Hoy no concibo mayor recordatorio de nuestros muertos que proponer una serie de políticas públicas que tengan como objetivo no solo la prevención del homicidio doloso, sino del combate a la impunidad de los que ya ocurrieron.